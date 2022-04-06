Ali Babacan'ın Sağ Kolu Mustafa Yeneroğlu, Abdullah Gül'ü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den istifasını istediği İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Abdullah Gül ile bir araya geldi. Yeneroğlu, Gül ile birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ülke sorunlarını ele aldıklarını belirten Yeneroğlu, fotoğrafın altına şu notu düştü: