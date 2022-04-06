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Ali Babacan'ın Sağ Kolu Mustafa Yeneroğlu, Abdullah Gül'ü ziyaret etti
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Politika 06.04.2022, 22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den istifasını istediği İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Abdullah Gül ile bir araya geldi. Yeneroğlu, Gül ile birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Ülke sorunlarını ele aldıklarını belirten Yeneroğlu, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Değerli fikirlerini dinledim"
"11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül'ü ziyaret ettim. Ülkemizin meselelerini görüştük, değerli fikirlerini dinledim. Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı Sn. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim."