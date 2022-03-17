Ali Babacan: Ali Babacan: 'Suriyelileri göndermeye uluslararası hukuk izin vermez'

Deva Partisi Lideri Ali Babacan, katıldığı bir etkinlikte mültecilere yönelik açıklama yaptı.

Konuşmasında Suriyelileri göndereceğini söyleyenlere seslenen Babacan, böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.

Ali Babacan, Suriyelileri göndereceğini söyleyen bir partinin oy oranının yükseleceğine dikkat çekerek, bunun yapılamayacağının da altını çizdi.

"GÖÇMEN KARŞITLIĞI BÜYÜYOR"

Babacan'ın mültecilere yönelik açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlarımız arasında göçmen karşıtlığı büyüyor. Bir parti çıkıp sadece dese ki 'Ben geleceğim ve ilk gün yapacağım iş Suriyelileri def etmek, hepsini evlerine göndermek, otobüsleri doldurup sınır ötesine bırakmak' dese, bayağı oy alabilir.

"ULUSLARARASI HUKUK BUNA İZİN VERMEZ"

Yapabilir mi? Yapamaz. Uluslararası hukuk buna izin vermez. Yaptığınız hukuk dışı olur. Kovalım diyenleri düşünüyorum. Hayal edin. Suriyelilerin çok yaşadığı bir semte 40 tane otobüs gönderdiniz.

"KAMERALAR ÖNÜNDE YAPIN"

Toplam bin 500 kişi, evlerinden zorla çıkarın kadın, çoluk çocuk, asker, polis zoruyla. Otobüslere doldurun. Gidin sınır ötesine bırakın. Ama bunu da kameralar, gazeteciler önünde yapın.

"YAPAMAYIZ DİYORSANIZ BOŞA KONUŞMAYIN"

Yapabiliriz diyorsanız yapın ama olmaz yapamayız diyorsanız hiç konuşmayın. Bazıları diyor ya, var Türkiye'de öyle partiler. Hayal edin. Yapamayız diyorsanız boşa konuşmayın. Kimseyi de kandırmayın. Yapılacak bir başka konu da uyum, entegrasyon."