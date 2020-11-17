Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağır ifadelerle tehdit etti. Alaattin Çakıcı'ya ilk tepki ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, mafyanın tehditlerine pabuç bırakmayacaklarını söyledi.

Alaattin Çakıcı, Twitter'dan yayınladığı mektubunda Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kendisini ima ederek "mafya" dediğini söyleyerek tehditler savurdu. Çakıcı, mektubunda CHP liderine "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "kazığa oturturum" gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandı.

CHP'den tepki var

Alaattin Çakıcı'nın twitter mektubuna ilk tepki ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Twitter'dan yaptığı açıklamada derin devletin mafya-siyaset ilişkisine yeniden ihtiyaç duyduğunu ileri süren Özel, Kılıçdaroğlu'na yapılan tehdidin cumhuriyeti tehdit etmek olduğunu ileri sürdü.

İşte Özel'in o paylaşımı;





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin mafya bozuntularıyla işi olmaz, mafya düzenini halkın başına bela eden siyasi anlayışla hesaplaşması olur ve o hesabı günü geldiğinde sandıkta görecektir…” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: “Fırıldak gibi fır fır dönüp birbirine laf çarpıp sonra da kucaklaşanlar Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendileriyle karıştırmasınlar. Dün yezit dediğine, bugün ‘efendim’ diyenlerin, mafya düzeniyle kendi düzenini muhafaza etmeye çalışanların tehditleri bize sökmez! Erdoğan'a söylüyoruz, Bahçeli yanıtlıyor. Bahçeli'ye söylüyoruz, mafya lideri Alaattin Çakıcı yanıtlıyor. Ülkeyi mafya çiftliğine çevirenler, mafyalarla el ele vermiş muhalefeti tehdit ediyor.” diye tepki gösterdi.

Ne olmuştu?



Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sormuştu.