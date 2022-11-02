Akşener’den "Refahyol" açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Böyle bir zamanda, şekilde ortaya konmasına hayretler içerisindeyim. İyi ki Refahyol hükümetinin kurulmasını sağlamışım, iyi ki Refahyol hükümetinin kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesinde yıkılıncaya kadar Türkiye’nin ekonomisine, ahlakına, yönetimine son derece önemli katkıları olan iktidardı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı’ndan sonra gazetecilerin "Refahyol hükümetini ben yıktım" sözlerine ilişkin soru üzerine, “Orada ben diyorum ki ’Refahyol ile Anavatan Partisi’nin koalisyonunu yıktık.’ Yerine ne kurulmuş? Refahyol kurulmuş. Nasıl oluyor da ben Refahyol’u yıkıyorum. Ben o arada Refahyol İçişleri Bakanı’yım. Konuştuğumuz konu Susurluk. Böyle bir zekasızlığa inanamıyorum. Böyle bir zamanda, şekilde ortaya konmasına hayretler içerisindeyim. İyi ki Refahyol hükümetinin kurulmasına sağlamışım, iyi ki Refahyol hükümetinin kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesinde yıkılıncaya kadar Türkiye’nin ekonomisine, ahlakına, yönetimine son derece önemli katkıları olan iktidardı” dedi.