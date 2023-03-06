Akşener yeniden Altılı Masa'da

Zorlu, Genel Başkanı Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılacağını açıkladı.

Açıklamadan kısa bir süre sonra da İYİ Parti lideri Akşener Altılı Masa toplantısı için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz etmesinin ardından bugün bir araya gelmesi beklenen 5 siyasi liderlerin toplantı saati değişti. Saat 14:00’te başlaması planlanan 15:00’e alındı. Yapılan son değişiklikle birlikte toplantı saat 16.00’ya ertelendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Akşener ziyareti sonrası konuşan İmamoğlu “Kılıçdaroğlu’nun bilgisiyle bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. 6’lı masanın stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Başkanla duygularımızı paylaştık” derken, Yavaş “Bizler Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok” ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, İYİ PARTİ’YE GİTTİ

TELE1 muhabiri Engin Açar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Açar, görüşme sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun aynı araçla Saadet Partisi’ndeki toplantıya geleceğini bildirdi. Açar, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan edindiği bilgiye göre, Akşener, Millet İttifakı toplantısına katılacak.

Akşener ve Kılıçdaroğlu zirvesine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da katılacak

Kürşad Zorlu, Akşener’in Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, Millet İttifakı’nın saat 16.00’da düzenleyeceği toplantıya katılacağını söyledi.

“YENİ BİR ÖNERİ SUNDUK”

İmamoğlu ve Yavaş’ın ziyaretinin ardından açıklama yapan İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamalarda bulundu. Yeni bir öneri sunduklarını söyleyen Zorlu, “Yeni bir öneri sunduk. İki belediye başkanı icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun dedik. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı yeni bir öneriyle Millet İttifakı’na önerisini sunmuştur. Akşener Millet İttifakı’na yeni öneri sundu. Toplantıya katılmasını umuyoruz” dedi.

KARAMOLLAOĞLU AÇIKLAYACAK

Öte yandan bugünkü toplantıda, Millet İttifakı’nın 13. cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası açıklanacak. Cumhurbaşkanı adayının Saadet Partisi Genel Merkezi önünde, ittifakın “en yaşlı lideri” olduğu gerekçesiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından ilan edilmesi bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi’ne geçecek. Ayrıca ittifakın yol haritasını cumhurbaşkanı adayının açıklaması bekleniyor.