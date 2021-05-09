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Akşener ve Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birlikte iftar yaptı.

Politika 09.05.2021, 23:22
Akşener ve Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birlikte iftar yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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