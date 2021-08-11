Akşener'in Sivas ziyareti sırasında neler yaşandı, sonrasında kim ne tepki verdi?

Sivas'ın Zara ilçesindeki konuşması sırasında Akşener, "Benim sizden ricam şu, seçim zamanı kapınıza gelecek benim partim de dahil hangisi sizi ikna edebilirse ona oy verin. 5 yıldır geziyorum, tutuklayan yok. Ben madem FETÖ'cüyüm gereğini yapın, ama ben bu ülkede kimin ne halt olduğunu bilenlerdenim" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre Akşener konuşma yaparken bir kişi "Millet nereye aç, zekat verecek adam bulamıyorum. Çocukluğumda araba yoktu piyasada, şimdi park edemiyoruz" dedi ve Akşener'i "FETÖ'cü" olmakla suçladı.

Akşener'e sözlü sataşmada bulunan kişi, ailesiyle birlikte alandan uzaklaştırıldı.

Sözlü sataşmada bulunan kişi, ailesiyle birlikte miting alanından uzaklaştırıldığı sırada çevredekilerle arbede yaşadı. Polis gerginliğin olduğu yere gelerek bu kişiyi ve ailesini kalabalıktan ayırdı.

Akşener'e bağıran başka bir kadın ise "Sivas gibi bir yere o kadın giremez" dedi.

Akşener Mayıs ayında Rize'deki ziyaretleri sırasında da benzer bir gerginlik yaşamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akşener'i eleştirerek, "Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Daha neler olacak neler... Bunlar iyi günler" demişti.

Erdoğan'ın bu sözleri, Akşener'in Sivas ziyareti sırasında yaşanan olaylardan sonra sosyal medyada sıkça hatırlatıldı.

'Provokatörlerin beyhude çabaları'

Akşener'in ziyareti sırasında yaşanan gerginliğe ve sözlü sataşmaya, muhalefetten ve birçok siyasetçiden tepki geldi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Twitter mesajında, "Şehirlere yerleştirilmiş provokatörlerin beyhude çabalarını ibretle izliyoruz. Şimdiden bu oyunları yaparsanız seçimlerde ne yapacaksınız? Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener geldikçe siz gidiyorsunuz mesele bu kadar basit" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Susmayacağız, sinmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak kınama mesajı yayımladı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, yaşanan olayı kınayarak,"Ne yaparlarsa yapsınlar, muhalefeti, demokrasi ve adalet mücadelesinden vazgeçiremeyecekler" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Siyasilere yönelik bu tip saldırıların sorumlusu iktidar ortaklarıdır. Meşru muhalefeti terörle ilişkili gösterdikleri sürece siyasilere yönelik öfke ve şiddetin artması şaşırtmamalıdır" mesajını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e Sivas'ta düzenlenen çirkin ve provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum. Doğruluktan, dürüstlükten, hukuktan ve adaletten ayrılmadan birlikte başaracağız" dedi.

AKP Milletvekili Alpay Özalan ise, Akşener'e "her yerde tepki gösterildiğini" öne sürdü.

Akşener, 26 Mayıs'ta İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rize İkizdere'deki esnaf ziyareti sırasında yaşanan gerginliğe değinmiş, "Kimse heveslenmesin, bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim, hele Rizeliden bana hiç zarar gelmez" demişti.

Erdoğan ise konuşmasında Akşener'i eleştirerek, "Gelin hanım Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir" demiş ve eklemişti:

"İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Daha neler olacak neler... Bunlar iyi günler."

Akşener de sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama yaparak, "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.