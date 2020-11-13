Akşener'den "yeni anayasa" hazırlığı iddialarına ilişkin flaş açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başka siyasi partilerle "yeni anayasa" hazırlığı içinde olduğu iddialarıyla ilgili açıklamayı Bilecik'te yaptı. Akşener "İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum; hiçbir siyasi oluşum, platform, kişi, partiyle herhangi bir Anayasa çalışmamız yoktur, nokta" dedi.

AKŞENER'İN SÖZ KONUSU İDDİALAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMASININ TAMAMI ŞÖYLE;

"GENEL BAŞKAN OLARAK SÖYLÜYORUM..."

"Biz ne HDP ile ne CHP ile ne SP ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Bilgim içinde veya dışında bu kadar geniş söylüyorum, genel başkan olarak. Buna sadece HDP değil bakın, CHP, SP ile bir anayasa çalışması yapmadık. Bakın daha ilginç bir şey vardı bugün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Bir taraftan HDP ile çalışma yapıyormuşuz bir taraftan da AK Parti ile yapıyormuşuz. AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık! Bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman akıl sağlığını gözden geçirmek lazım. Zaten Ömer Çelik bu konuda bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum hiçbir siyasi oluşum, platform, kişi, partiyle herhangi bir Anayasa çalışmamız yoktur, nokta."

“ESNAF BİR ÜLKENİN BEL KEMİĞİDİR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilçe ziyaretlerinin önemini vurgulayarak şöyle konuştu

“Aşağı yukarı 11 aydır ilçe ilçe esnaf dolaşıyorum ben, sebebi de şu; Türkiye esnafı unuttu. Esnaf en fazla istihdam oluşturan alan. Sanayicinin ürettiğini tüketiciye sunan insandır. Esnaf bir ülkenin bel kemiğidir. İktidarlar da esnafa özel önlemler verirler. Uzunca bir zamandır kutuplaşma üzerinden oy alındığı için, insanları, grupları birbirinin karşısına dikerek çelişkiler üzerinden kavga ederek oy alındığı için bunun kimseye bir faydası olmadığına kanaat getirdik ve yollara düştük. Esnafın sorununu dinliyoruz, bu sorunları Meclis’e taşıyoruz. Seçmen iktidara iş gör hakkını verdi muhalefete de “benim avukatım” olacaksın dedi.