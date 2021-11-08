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Akşener'den Lütfü Türkkan için ilk açıklama!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili sessizliğini bozdu. Akşener, ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar.'' dedi.

Politika 08.11.2021, 20:55
Akşener'den Lütfü Türkkan için ilk açıklama!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada şehit yakını olduğunu ifade eden Tahir Gümren isimli vatandaş tarafından protesto edilmişti. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği Gümren'in kulağına eğilerek sinkaflı sözler sarf etti. Ettiği küfrü önce inkar eden ancak daha sonra yayınladığı video ile kabul ederek herkesten özür dileyen Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden istifa etti.

TÜRKKAN'IN YERİNE ERHAN USTA SEÇİLDİ
Bugün saat 14.00'da Meclis'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. Aynı zamanda partinin Ekonomi Politikaları Başkanı konumunda olan Usta'nın son dönemdeki ekonomi gündemi nedeniyle bu göreve seçildiği ve aday olmadan önce de Akşener'den olumlu yanıt aldığı belirtildi.

"BİZİ SAHADAN ÇEKMEK İSTİYORLAR"
NTV'nin haberine göre; toplantıya katılan Meral Akşener'den konuyla ilgili ilk tepki geldi. Akşener, ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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