Akşener'den Erdoğan'a ''barınamayan öğrenciler'' yanıtı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, yaşadıkları barınma sorununa dikkat çekmek için parklarda yatan üniversite öğrencilerini hedef almış, öğrencilere 'sözde öğrenci' demişti.

Ülkede yurt sorunu olmadığını söyleyen Erdoğan, '''Son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Gezi Parkı olayı neyse bir başka versiyonudur'' ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'DEN JET YANIT

Erdoğan'ın açıklamalarından dakikalar sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından Erdoğan açıklamalarına ait görüntüleri paylaşan Akşener, ''Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz… Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkânı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın; ama suçlu öğrenci olacak öyle mi?'' diye yazdı.

Akşener'in paylaşımı şöyle: