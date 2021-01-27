Akşener: Cinping Perinçek, Erdoğan ve Bahçeli'yi esir almış

Çin'in Uygurlara zulmettiğini ve her fırsatta "Doğu Türkistan'daki insanlık dramını" anlatacaklarını söyleyen Akşener, "Görüyoruz ki; Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namı diğer “kısmen iktidar”, Sayın Cinping Perinçek,“Müslümanım” diye diye gezen Sayın Erdoğan’ı da ,“Türk milliyetçisiyim” diye diye gezen Sayın Bahçeli’yi de, nasıl olduysa esir almış. Çin’in, Türkistan’da, Uygur kardeşlerimize uyguladığı zulme,Avrupa’dan, Amerika’dan ses geliyor, ama Ankara’dan hala çıt çıkmıyor." diye konuştu.

Akşener konuşmasının ardından kürsüyü ailesinden 4 yıldır haber alamayan Doğu Türkistanlı Nursiman Gül Abdurraşit'e bıraktı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişmeli"

Partisinin grup toplantısında yönetim sisteminin değiştirilmesi çağrısı yapan Akşener, “Sayın Erdoğan’ın iktidar hırsının ürünü olan bu ucube sistemle, Türkiye, ne dünyada hak ettiği itibarlı konuma ulaşabilir, ne de ekonomik coğrafyasına hakim olabilir. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle, ne doğrudan yabancı yatırım olur, ne de iktidarın memleketi düşürdüğü, ikiz açık sarmalından çıkış olur. Bu sistemle Türkiye, kazanan olmaz, kaybetmeye mahkum olur. O nedenle Türkiye, dünyadaki bu yeni döneme, kendisine yakışır bir sistemle girmek zorundadır. İşin acı tarafı ne, biliyor musunuz? Aslında, biz dünyanın en şanslı milletiyiz. Bunun için Allah’a şükretmeliyiz” şeklinde konuştu.

Halk Bankası kredisi eleştirisi

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerde, yılın ilk 6 ayında yapılması gereken ödemelerin öteleneceğini duyurduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan, Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerde, yılın ilk 6 ayında yapılması gereken ödemelerin öteleneceğini duyurdu. Aylardır ısrarla takip ettiğimiz, esnafımızın şikayetçi olduğu bu konuda, atılan adımı doğru buluyoruz. Bu adım doğru olmasına doğru ama maalesef yetersiz." dedi.

"Aylardır ısrarla takip ettiğimiz, esnafımızın şikayetçi olduğu bu konuda, atılan adımı doğru buluyoruz. Bu adım doğru olmasına doğru ama maalesef yetersiz." ifadesini kullanan Akşener, "Biz diyoruz ki ötelenecek krediler Halk Bankası ile sınırlandırılmasın. Erteleme süresi 6 ay yerine, 1 yıl olsun. Ayrıca ötelemeden kaynaklanacak faiz yükü, bankalarla yapılacak bir anlaşma çerçevesinde, Hazine tarafından karşılansın." açıklamasını yaptı.

Akşener, esnafın kredi borçlarını erteleme kararı aldığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, piyasa şartlarını biliyor olması gerektiğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Erdoğan nedense, bu karara rağmen, çıktı dedi ki, 'Bazı dostlar diyorlar ki, dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor. Kapanan falan yok, her şey ortada.' Ben de şimdi doğal olarak, kendisine sormak istiyorum: Eğer işler bu kadar yolundaysa ve her şey de ortadaysa kredi taksitlerini neden öteliyorsun muhterem? Yok eğer esnaf zordaysa, ki biz buna şahidiz, ödemelerini öteliyorsan, o halde nasıl oluyor da, işler tıkırında diyorsun? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Sayın Erdoğan?"

Çin ve Katar ile yapılan anlaşmalar

Yakın dönemde Çin ve Katar ile yapılan anlaşmaların hangi şartlarda yapıldığının açıklanmasını isteyen Akşener, “Bugün Çin, Katar gibi ülkelerle yapılan, ticaret ve yatırım anlaşmalarının içeriği belli değil. Ne çıkar sağladığımız belli değil. Birçok soru işareti ortada duruyor. 2020 ihracatımız sadece 1 milyar dolar olan, 20 yılda getirdiği, toplam doğrudan yatırım, sadece 2 buçuk milyar dolar olan Katar’la, 15 milyar dolarlık swap anlaşması yapmak, normal değil. Bu anlaşmanın şartlarını derhal şeffaf bir biçimde açıklayın.” diye konuştu.

'Kapanan işletme yok.' demek en hafif tabiriyle ciddiyetsizliktir

Akşener, 2020'de 40 binin üzerinde gerçek kişi işletmesi ve şirketin kapandığını aktardı.

Kriz dönemlerinde kurulan şirket sayısının artmasının kimseyi yanıltmamasını isteyen Akşener, böyle dönemlerde, borçlarını ödeyemediği için birçok firmanın kredibilitesinin bozulduğunu, o nedenle firmaların, iş yapabilmek ve bazı yükümlülüklerden kaçınmak için çareyi yeni şirket kurmakta bulduğunu anlattı.

Akşener, "Sayın Erdoğan’a şiddetle tavsiye ediyorum, tespitlerini sağlam analizlere dayandır. Danışmanlarının kulağına üfledikleriyle, milletimizin huzuruna çıkıp, yalan yanlış konuşma. Veriler ortadayken, 'Kapanan işletme yok.' demek en hafif tabiriyle ciddiyetsizliktir. Çaresizlikten kurulan şirketlere bakıp, 'İşler tıkırında.' demekse, düpedüz cehalettir." şeklinde konuştu.

İstihdamın sürekli azaldığını savunan Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan, bu ucube sistem sana da Türkiye'ye de milletimize de yaramadı. Bunu kabul et artık. Servet kovalayan saray danışmalarının elinde oyuncak oldun. Kürsüden söylediklerinle, yaptıkların, birbirini tutmaz hale geldi. Senin keyfin yerinde olabilir, ama bu sırada olan milletimize oluyor. Gittiğin yol, yol değil. Gel, şu saray hayatından bir sıyrıl, milletin arasına karış. Bir bak bakalım, memlekette neler oluyor. Bir gör bakalım, vatandaş ne çekiyor. Kepenk kapatan dükkanlar, iflas eden firmalar, artık Türkiye’nin acı bir gerçeği. Sen, 'Bugün 1 lira 35 kuruşluk satış yaptım.' diyen, esnaf kardeşimin dükkanını açık mı sanıyorsun? Saray duvarlarından milletimizin sesini duymuyorsun, onu anladık. Ama hiç olmazsa bize kulak ver. Mecliste konuşma yapan iyi parti milletvekillerimizi can kulağıyla dinle."

Esnafın yaşadığı sıkıntılara yer veren Akşener, "İstanbul Kartal'da bir kuyumcu kardeşim diyor ki, '80 yaşında bir teyzemiz geldi, eşinden kalan yüzüğü yani kocası ölmüş onun alyansını bozdurmaya geldi.' Eskiden vatandaş kuyumcuya yatırım için giderdi. Şimdilerde, fatura ödeyebilmek için, alyans bozdurmaya gidiyor. Bakın bilezik demiyorum, yuvasının nişanesi alyansını bozduruyor." dedi.

En başından sarayın sakıncalarını söylediğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Haksız mıymışım? Dün 'Milletin adamıyım' diyerek gezerken, bugün o saray yüzünden, firmalar ardı ardına kapanırken, 'İşler tıkırında' deyip, 'vatandaşa keyif çayı fırlatan adam' oldun Sayın Erdoğan. Sen hayal aleminde yaşarken, ben, çarşıda, pazarda, esnafımızı dinliyorum. Sen sarayında sefa sürerken, ben işsiz gençlerimizi dinliyorum. Seni uyaran dostların az bile söylemiş. Sadece esnaf kepengini değil, vatandaş evde kombisini kapatıyor Sayın Erdoğan. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, artık mızrak çuvala sığmıyor. Sizin masallarınız hafif, milletin gerçeği ise artık çok ağır Sayın Erdoğan."