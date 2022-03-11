Akşener, canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV canlı yayındaki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Akşener’in açıklamalarından önemli başlıklar:

*Bir deney yapacağım demiştiniz, ne gördünüz? Her şeyin çok sulandırılmaya çalışıldığını gördüm. Arkadaşlarımızdan içerikten çok zarfın üzerinden bir neşe çıkarmaya çalışıldığını gördük.

*Biz sabah erken geldik, yolda herhangi bir kapalı alan yoktu. Sayın İmamoğlu ile görüştüm.

* Kendisinin AKOM’da çalışmalara devam ettiğini söyledi ve İstanbullular’dan bir ricası oldu.

İmamoğlu, İstanbul halkının dışarı çıkmamasını rica etti.