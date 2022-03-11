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Akşener, canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz sabah erken geldik, yolda herhangi bir kapalı alan yoktu. Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Kendisinin AKOM'da çalışmalara devam ettiğini söyledi ve İstanbullular'dan bir ricası oldu. İmamoğlu, İstanbul halkının dışarı çıkmamasını rica etti" diye konuştu.
Politika 11.03.2022, 11:12
İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV canlı yayındaki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.
Akşener’in açıklamalarından önemli başlıklar:
*Bir deney yapacağım demiştiniz, ne gördünüz? Her şeyin çok sulandırılmaya çalışıldığını gördüm. Arkadaşlarımızdan içerikten çok zarfın üzerinden bir neşe çıkarmaya çalışıldığını gördük.
*Biz sabah erken geldik, yolda herhangi bir kapalı alan yoktu. Sayın İmamoğlu ile görüştüm.
* Kendisinin AKOM’da çalışmalara devam ettiğini söyledi ve İstanbullular’dan bir ricası oldu.
İmamoğlu, İstanbul halkının dışarı çıkmamasını rica etti.