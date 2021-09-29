banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...

Akşener: "31 Mart’a birlikte gitme teklifi CHP’ye bizden gitti"

KIRŞEHİR (İHA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "31 Mart’a birlikte gitme teklifi CHP’ye bizden gitti, seçmeni birlikten güç doğar kanaatine ulaştırmak için” dedi.

Politika 29.09.2021, 16:08
Akşener: "31 Mart’a birlikte gitme teklifi CHP’ye bizden gitti"

KIRŞEHİR (İHA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "31 Mart’a birlikte gitme teklifi CHP’ye bizden gitti, seçmeni birlikten güç doğar kanaatine ulaştırmak için” dedi.

Akşener, Kırşehir Belediyesi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Millet ittifakı için 24 Haziran için önemli bir araya geliş, bir tarafıyla da önemli bir zorunluluktu. 31 Mart’a giderken biz işbirliği yaptık, seçmende kafa karışıklığı oldu. CHP’ye teklif bizden gitti. Sonuçta yan yana gelindi. Kritik durumlarda partiyi değil, Türkiye’yi tercih edin dedim” diye konuştu. "Bizimki ittifaklar açısından işbirliği" diyen Akşener, “Biz de kendi aramızda rakip olduk. 31 Mart’a giden süreçte Cumhur İttifakı küçük partilerle tek parti haline döndü. Biz, ona yönelik bir iş birliği yaptık. Seçmende ise o süreçte bir kafa karışıklığı oldu. 31 Mart’a birlikte gitme teklifi CHP’ye bizden gitti. Seçmeni birlikten güç doğar kanaatine ulaştırmak için” ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediyesinde davul zurna gösterileriyle karşılanan Akşener, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından da yapılan sunumu izledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0