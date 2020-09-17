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AKP'li Göksu'nun Stanford doktoralı Taylan Yıldız'a hitabı tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi İyi Partili Dr. Taylan Yıldız, Esenler Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tevfik Göksu'nun kendisinden bahsederken "internetçi arkadaşımız" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

Politika 17.09.2020, 09:14
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AKP'li Göksu'nun Stanford doktoralı Taylan Yıldız'a hitabı tepki çekti

İBB Meclisi'nde, 'metrolara internet gelmesi' talebiyle konuşan Dr. Yıldız'a, AKP'li Göksu, "İyi Parti'de konuşan internetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyor. İstanbul Valimizin konuyla ilgili herhangi bir müdahalesi, herhangi bir engellemesi, herhangi bir yasağı söz konusu değildir" şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine tekrar söz alan Yıldız, Göksu'nun kendisine 'internetçi arkadaş' diyerek  hitap etmesine tepki göstererek, kendini tanıttı.

"Bu arada ben internetçi arkadaş değili, ismim Taylan Yıldız, Stanford'dan da doktoram var, onun için herkes bir kendine gelsin" diyen Yıldız, Göksu'nun konuyu yanlış bildiğini belirterek "Bu 10 ay önce valiliğe ve valilikten dolayı il emniyet müdürlüğüne gönderilmiş bir talep var, onların onayı gerekiyor. Galiba Tevfik Bey konuya hakim değil, kendisine tekrar arz ederim. Kendisi yanlış biliyor" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir kez daha tepki gösteren Taylan Yıldız, "Bana 'İnternetçi arkadaş' diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor. Gençler, bu siyasetçiler sizin dünyanızı zerre kadar anlamıyor. Ama ben sonuna kadar sizin internetçi abiniz olmaya ve haklarınız için savaşmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

#köksu #taylan yıldız #stanford
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