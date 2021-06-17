Büro Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Eyyüp Akbulut, 162 delegenin 116 oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Büro Memur-Sen Bursa Şubesinde genel kurul heyecanı yaşandı. 162 delegeden 147’si oy kullandı. 116 oy alan Büro Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Eyyüp Akbulut güven tazeledi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık -Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül’ün de katıldığı genel kurulda Fethi Kaya ise 27 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. Böylece Eyyüp Akbulut yeniden başkan seçildi.