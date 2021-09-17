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AK Parti’nin “Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı” Balıkesir’de başladı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı” Balıkesir’in Edremit ilçesinde başladı.

Politika 17.09.2021, 22:27
AK Parti’nin “Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı” Balıkesir’de başladı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı” Balıkesir’in Edremit ilçesinde başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında 17-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek toplantı ’’Tecrübe Paylaşımı" konulu panelle başladı. Belediyeler arası tecrübe paylaşımı, belediyelerin merkezi hükümetten beklentileri, genel merkezin belediyelerden beklentilerinin istişare edileceği toplantıya, 21 ilden, 201 belediye başkanı, 21 il başkanı, 21 il yerel yönetimler başkanı, 21 il kadın kolları yerel yönetimler başkanı, 21 il gençlik kolları yerel yönetimler başkanı, 7 büyükşehir meclis başkan vekili, 7 il genel meclis başkanı ve 7 bakan yardımcısı katılacak.

Yarınki toplantı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin konuşmalarıyla devam edecek.

Konuşmaların ardından ikinci günkü program Burhaniye’de Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’ndeki incelemeleriyle sona erecek.

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