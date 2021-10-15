AK Parti’nin ihracatı teşvik için hazırladığı kanun teklifi bugün Meclise sunuluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan serbest bölgelerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan kanun teklifinin bugün TBMM Başkanlığına sunulacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’nin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı. Turan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin krizlere rağmen sorunlarını çözdüğünü, ekonomide büyüme iddiasından vazgeçmediğini belirterek, “Milletimizin refahı için ihracatı oldukça önemsiyoruz. Biliyoruz ki ihracata dayalı yüksek katma değerli üretim daha güçlü bir ekonomi demek. O yüzden ihracatçılarımızın önünü açmaya, sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. İhracatçılarımızın en önemli meselelerinden birinin ‘finansman erişiminde teminat sorunu’ olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu. Kurulan şirketle birlikte ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununun ortadan kalkması, ihracatçılarımızın krediye erişim maliyetinin düşürülmesi, ihracatımızın tabana yayılması ve ihracatın büyümeye katkısının sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor. Bugün Meclis Başkanlığımıza çok önemli bir kanun teklifi vereceğiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni Meclis takvimi el verdiği takdirde haftaya Sanayi ve Ticaret Komisyonunda, komisyonun kabulü halinde ise sonraki hafta Genel Kurulda görüşmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Turan, teklifin 19 maddeden oluştuğunu belirterek, “İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için önemli adımlar atıyoruz. İhracatçılarımıza yük olmadan bu adımları atıyoruz. Yine ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan serbest bölgelerin kurulmasını teşvik ediyoruz. Ayrıca teklifte esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasını sağlamak gibi farklı düzenlemeler de mevcut. Milletvekillerimizin, bakanlığımızın büyük emekleri oldu. Yasalaşma sürecinde tüm partilerimizin katkılarını bekliyoruz. Şimdiden ihracatçılarımıza, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.