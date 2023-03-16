Son Dakika
Teyze ve kuzenlerini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki yakınını öldüren cinayet zanlısı: “Beni zehirlemeye çalışıyorlardı”
AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
Politika 16.03.2023, 12:50
AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.