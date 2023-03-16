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AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

Politika 16.03.2023, 12:50
AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

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