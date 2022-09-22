AK Parti’nin "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları”ın adresi Diyarbakır

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezinin talimatıyla başlayan ve tüm milletvekili, MKYK ve parti teşkilatlarının üyelerinin seferber edildiği "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programının bu haftaki adresi Diyarbakır olacak.

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, çok sayıda bölge milletvekilleri ve MKYK üyelerinin katılacağı program Cuma günü Diyarbakır’ın tüm ilçelerinde aynı anda gerçekleştirilecek. Her bir teşkilat mensubunun görevli olduğu ilçe ve mahallelerde ilçe teşkilatları, mahalle temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

Milletle iç içe olma ve vatandaşla birebir temasın amaçlandığı programla halkın talepleri, sahadaki eksiklikler ve temel sorunların tespiti amaçlanıyor. Yarın Diyarbakır’ın tüm ilçelerinde gerçekleşecek olan programa katılacak isimler Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve MKYK üyeleri yanı sıra, Öznur Çalık, Bülent Tüfekçi, Fevzi Berdibek, Ziver Özdemir ve daha çok sayıda bölge vekili yer alacak.