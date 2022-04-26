AK Partili Yılmaz’dan CHP’li Özel’e tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, “Milletimizin desteğini ve hayır duasını alan Cumhurbaşkanımızı hiç kimse tehdit edemez. Bu milli iradeyi yok saymaktır. Özlemini duyduğunuz vesayetçi eski Türkiye yok artık” dedi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin yakın dönem tarihi açısından kritik süreçlerden biri olarak gösterilen ’Gezi Parkı’ olaylarının başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda zarara neden olduğunu ifade etti. Gezi Parkı olaylarına ilişkin görülen davada verilen mahkumiyet kararının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki gösteren Yılmaz, Özel’in Cumhurbaşkanını tehdit etmesinin milli iradeyi yok saymak olduğunu vurgulayarak, “20 yıldır vesayetten hesap soran, terör örgütlerinin inlerine giren, emperyalizmin kirli planlarını bozan, tehditlere boyun eğmeyen Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her daim milletimizin desteğini ve hayır duasını alan Cumhurbaşkanımızı hiç kimse tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek, Türkiye’yi tehdit etmektir, milli iradeyi yok saymaktır. Demokrasiyi kabullenin artık. Özlemini duyduğunuz vesayetçi eski Türkiye yok artık" ifadelerini kullandı.