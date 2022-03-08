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AK Parti’li Yılmaz: "Yeni Yargı Paketi, şiddetle mücadelenin etkinliğini arttıracaktır"

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yargı paketinin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini daha da artıracağını belirterek, “Tüm kadınlarımız adına ortak beklentimiz ve çabamız, bu yargı paketinin tüm partilerin ortak mutabakatıyla kabul edilerek çok kısa sürede yasalaşmasıdır" dedi.

Politika 08.03.2022, 11:26
AK Parti’li Yılmaz: "Yeni Yargı Paketi, şiddetle mücadelenin etkinliğini arttıracaktır"

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yargı paketinin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini daha da artıracağını belirterek, “Tüm kadınlarımız adına ortak beklentimiz ve çabamız, bu yargı paketinin tüm partilerin ortak mutabakatıyla kabul edilerek çok kısa sürede yasalaşmasıdır" dedi.

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, kadınların toplumda, çalışmada, siyasette, evde ve hayatın her alanında haklarını adilce kullanabildiklerinde ülkeye ne kadar büyük katkıları olabileceğini son 20 yılda gerçekleştirdikleri kazanımlarla görüldüğünü söyledi. Kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan her alanda var olabilmelerinin önünü açtıklarını vurgulayan Yılmaz, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye’de, Avrupa’dan önce kadınlara çok önemli haklar kazandırıldığının altını çizdi.

AK Parti hükümetlerinin son 20 yılda kadınların şiddet, eğitim ve iş hayatındaki adaletsizliklere kadar geniş bir yelpazeye yayılan mücadelelerinde hep yanında olduğunu belirten Yılmaz, “İnsani, siyasi, sosyal, ekonomik her alanda kadınların çok önemli mesafeler kat etmesini sağladık. Sağlıkçılardan öğretmenlere, avukatlardan, akademisyenlere, hakim, savcılara kadar pek çok meslek dalında, kadın-erkek oranı büyük ölçüde eşitlendi. Bütün bu haklara ve kazanımlara rağmen, tüm dünyanın da sorunu olan kadına yönelik şiddet, ülkemiz kadınlarının da sorunu olmaya devam ediyor. Fiziksel, psikolojik, ekonomik hiçbir şiddet türünü kabul etmiyor, bahanesini mazur görmüyoruz. Bir insanlık sorunu olan kadına yönelik şiddetle mücadeleye, hükümetimiz sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşıyor. 20 yıldır bu doğrultuda atılan adımlar da bunun en önemli göstergesidir” diye konuştu.

"Yeni Yargı Paketi, şiddetle mücadelenin etkinliğini arttıracaktır"

Yılmaz, kadına ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik başta Anayasa olmak üzere, Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu gibi temel kanunlarda reform niteliğinde düzenlemelere imza atıldığını anımsattı. Şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali bulunan kadınların korunması için, konuk evleri açılmasından izleme merkezleri kurulmasına, adalete erişimin kolaylaştırılmasından uzaklaştırma işlemlerine kadar pek çok önleyici tedbirin hayata geçirildiğini kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda TBMM’de çıkarılan yasaların etkin uygulanması hepimizin ortak beklentisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz cuma günü açıkladığı yargı paketini de oldukça önemli buluyoruz. Bu çerçevede Adalet Bakanlığımızın hazırlıklarını yürüttüğü yargı paketi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini daha da artıracaktır. Tüm kadınlarımız adına ortak beklentimiz ve çabamız, bu yargı paketinin tüm partilerin ortak mutabakatıyla kabul edilerek çok kısa sürede yasalaşmasıdır. Biz, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin 84 milyonun seferberliğiyle daha hızlı başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Sadece ilgili bakanlıklarımızla, yargıyla, kolluk güçleriyle değil, medyadan üniversitelere, anne babalardan kardeşlere kadar, herkesin el ele vererek bu mücadeleye destek vermesini bekliyoruz. Bu yargı paketinin, kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesinin, köşe taşlarından biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gündeme gelmesi ayrı bir anlam taşımaktadır."

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