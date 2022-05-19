AK Parti’li Yılmaz: "İhracatımızı, istihdamımızı daha yukarı çıkartacak, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, turizm, ticaret, tarım ve sanayinin bir arada geliştiği çok odaklı ekonomiye sahip Mersin’in, Türkiye’nin en önemli liman kentlerinden biri olma özelliğini taşıdığını belirterek, “İhracatımızı, istihdamımızı daha yukarı çıkartacak, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Dengeli büyüyen, lojistik gücüyle bölgesini dünyaya açan Mersin’de, yeni yatırımlarla ihracatta ilk 5’i hedefliyoruz” dedi.

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Mersin’in ticaret hacmine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mersin’in, bünyesinde barındırdığı Türkiye’nin en önemli ve en işlek uluslararası limanı, otoban ile hızlı kara ulaşım olanağı ve gelişmiş ‘serbest bölge’ faaliyetleri ile Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumunda bulunduğunu kaydeden Yılmaz, Covid-19 salgınının yol açtığı travmanın olumsuz etkilerine karşın, 2021 yılında yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta başarılı bir yılı geride bırakan Mersin’in, 2021 yılında yüzde 28,4 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

“Mersin Serbest Bölgesi’nde bu yıl 4 milyar dolar ihracat bekliyoruz"

Mersin Serbest Bölgesi’nin ticaret hacminin de her geçen yıl arttığını aktaran Yılmaz, “Yaklaşık 11 bin kişinin istihdam edildiği bölge, ilimiz ve ülkemiz için önemli bir ekonomik merkez konumunda yer alıyor. Kurulduğu yıldan bugüne ticaret hacmi 72 milyar doları geçen Mersin Serbest Bölgesi’nde, ticaret hacminin yükseltilmesi ve istihdamın arttırılması yönündeki tüm çalışmalar ve destekler devam ediyor. Ticaret hacmi geçen yıl 3,3 milyar dolara çıkan Mersin Serbest Bölgesi’nde, bu yıl 4 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yılın ilk 3 ayında gerçekleşen 939 milyon dolarlık ihracat hacmi de 2022’nin devamında da güçlü performansın süreceğinin ve yeni rekorlara ulaşacağımızın göstergesidir” diye konuştu.

“Yeni yatırımlarla ihracatta ilk 5’i hedefliyoruz"

Yılmaz, ihracatı ithalatından fazla olan, net ihracatçı kentlerden biri olarak ülkeye katkılarına devam eden Mersin’in, bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın tamamlanmasıyla lojistik üs konumuna gelerek, tüm taşıma modlarına sahip olacağını vurguladı. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Havayolu köprüsünün kurulmasıyla, bölgemiz dünyanın birçok noktasından daha kolay ulaşılabilen bir yer haline gelecek, turizm vizyonu daha kolay hayata geçecek, yatırımcıların daha kolay ulaştığı bir kent olacaktır. Bununla yetinmiyor, ticaret hacmini daha fazla artırmayı hedefliyoruz. 10 organize sanayi bölgesiyle ‘büyüyen, dengeli ve refah seviyesi yüksek bir Mersin’ vizyonuyla yatırımlarınız artıyor. İşlem hacmini 2021’de yüzde 32 artırarak 14 milyar TL düzeyine çıkaran Mersin Ticaret Borsamız da bakliyat ve narenciyede Türkiye’de 113 ticaret borsası içerisinde işlem hacmi olarak ilk sırada bulunuyor. Merkezi Mersin’de bulunan Akdeniz İhracatçı Birliklerimiz de, ihracatçı firmaların çatı kuruluşu olarak kente artı değer kazandırırken, denizcilik sektöründe küresel aktör olabilme hedefi için de çalışıyoruz. Tüm bu potansiyelimizle dengeli büyüyen, lojistik gücüyle bölgesini dünyaya açan, yeni yatırımlarla ihracatta ilk 5’i hedefliyoruz."

Yılmaz, AK Parti olarak, ülkeye ve millete eser ve hizmet kazandırma, büyük Türkiye’yi inşa etme yolunda çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda ihracatımızı, istihdamımızı daha yukarı çıkartacak, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.