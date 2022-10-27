AK Parti’li Yılmaz: "Dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da yapacağız"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 20 yıldır sürdürdükleri eser ve hizmet siyasetinin en büyük halkalarından biri olan konut, iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temelini büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirdiklerini belirterek, “Dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da yapacağız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha güzelini aşkla, azimle ve kararlılıkla milletimiz için yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda, medeniyetin en önemli taşıyıcısı olarak gördükleri şehirleri büyük yatırımlarla dönüştürdüklerini ve güçlendirdiklerini söyledi. AK Parti hükümetlerinden önce Türkiye’de insanların gecekondulara mahkum edildiğini kaydeden Yılmaz, “Yıllar boyunca, milletimizin kurduğu hayalleri ve ihtiyaçları görmezden gelindi. Dönemin hükümetleri deprem, sel, yangın gibi afetlerde milletimizin yanında olmadı. 3 Kasım 2002’de AK Parti ve Cumhurbaşkanımızla yeni bir dönem başlarken, milletin derdine sağırlaşmış siyasetin yerine, yuva kuran siyaset başladı, şefkat ve merhamet siyaseti geldi. Hiçbir ülkenin üstesinden gelemeyeceği bir şekilde, TOKİ ile 1 milyon 170 bin konut yaptık. 30 bine yakın ilave sosyal donatılarıyla, okullarıyla, camilerimizle konutları tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

"Mersin’e 5 bin 97 konut yapılacak"

Milletvekili Yılmaz, bugün daha büyük bir adımla, en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını anımsattı. Hiçbir şey üretmeyip, her şeye ’hayır’ diyen, ‘yapamazsınız’ diye bağıranlara inat, ’Türkiye Yüzyılı’na, yüzyılın projesiyle adım attıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır sürdürdüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en büyük halkalarından biri olan, ülkemizin en büyük konut, işyeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma törenini, Ankara’da büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirdik. 8 milyona yakın başvuruyla aziz milletimizin gösterdiği büyük teveccüh, bu projenin ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymuştur. İnşallah 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028’e kadar da tamamı bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecektir. Mersin’de de 250 bin konutluk projenin ilk etabında il merkezine 2 bin 122, Anamur ilçemize bin, Aydıncık ilçemize 128, Toroslar ilçemize 650, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerimize de 400’er konut olmak üzere toplam 5 bin 97 konut yapılacaktır. Dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da yapacağız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha güzelini aşkla, azimle ve kararlılıkla milletimiz için yapmaya devam edeceğiz.”

Yılmaz, AK Parti hükümetleri olarak Türkiye’yi sadece yatırımlarla geliştirmekle sınırlı kalmayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, demokratikleşme adımları, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda da önemli reformlara imza attıklarını bildirdi. Tüm bu reformlara, bir yenisini daha ekleyerek kötü muamele ve işkence ile anılan, geçmişte acılara, zulümlere ve kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevinin, Adalet Bakanlığı tarafından boşaltılarak kapısına kilit vurulduğunu ve kültür merkezi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini anımsatan Yılmaz, “Cumhurbaşkanımıza, bir hukukçu milletvekili olarak bütün bu değişiklikleri ortaya koyma iradesi ve kararlılığından dolayı şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.