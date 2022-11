AK Parti’li Yılmaz: "Bir asırlık hizmetleri 20 yıla sığdırdık"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye’nin 3 Kasım 2002’de AK Parti ile yeni bir döneme girdiğini belirterek, “Bir asırlık hizmetleri 20 yıla sığdırdık. Her alanda ülkemize çağ atlattık. Şimdi de ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla aynı azim, kararlılık ve aşkla yarınlarımıza güvenle yürüyoruz" dedi.

Yılmaz, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, seçimlerin ardından AK Parti’nin iktidara gelmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin önünde yeni bir ak sayfa açıldığını söyledi. Bu tarihten itibaren Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını kaydeden Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde 20 yıl önce milletin hizmetkarı olarak iktidara gelen AK Parti’miz, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğu bilinciyle çalıştı. 20 yılda 6 genel, 2 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel seçim ile 3 halk oylaması yapıldı. Geçen 20 yılda kurulan tüm sandıklardan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve AK Parti’miz hep ilk sırada çıktı, ipi önde göğüsledi. 20 yılda demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdik. E-muhtıra, kapatma davası, Gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı darbesi ile karşılaştık. FETÖ’cülerin 15 Temmuz darbe girişimini aziz milletimizin desteği ile püskürttük" diye konuştu.

“Türkiye’ye her alanda çağ atlattık"

Yılmaz, 20 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden teknolojiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda Türkiye’ye çağ atlattıklarını belirtti. Yatırımlarla Türkiye’nin her bir köşesini ihya ettiklerini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi: “AK Parti iktidarlarımız döneminde yatırımlara hız kesmeden devam ettik. Duble yollar, devasa köprü ve tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, adliye sarayları, havalimanları, sosyal konutlar ve modern üniversite yurtları inşa ettik. Cumhuriyetin 99’uncu yaşında ülkemizi bir hayaline daha kavuşturduk, TOGG ile 60 yıllık hayali gerçekleştirdik. Bir asırlık hizmetleri 20 yıla sığdırdık. Her alanda ülkemize çağ atlattık.”

"Oyun kurucu ülke konumuna geldik"

’Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla atılımlara devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, “Diplomaside oyunu değiştiren ülke olduk. Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar attık. Tüm engelleme girişimlerine rağmen ’Mavi Vatan’da haklarımızı sonuna kadar savunduk. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu, büyük harekat ve operasyonlarla engelledik. Savunma sanayiinde dev projelere imza attık. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA’lar terörle mücadelede önemli rol oynadık. Şimdi de ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla, aynı azim, kararlılık ve aşkla yarınlarımıza güvenle yürüyoruz. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe, bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" şeklinde konuştu.