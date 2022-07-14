AK Parti’li Yılmaz: "15 Temmuz hain darbe girişimi, Kurtuluş Savaşı ruhuyla püskürtüldü"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’nin bağımsızlığına, birliğine, bayrağına, istiklaline ve istikbaline saldırı girişimi gerçekleştirildiğini anımsatarak, “Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale’de olduğu gibi birlik ve beraberlik ruhu içinde bu darbe girişimi püskürtülmüştür” dedi.

Yılmaz, 15 Temmuz’un, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlerin tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle, F-16’ları ile geldiklerinde, bir milletin çıplak elleriyle darbeyi durduğuna bütün dünyanın şahit olduğu gün olduğunu söyledi. Bu millete hiç kimsenin tarih boyunca pranga vuramadığını, kıyamete kadar asla bu prangayı vuramayacağını vurgulayan Yılmaz, “15 Temmuz gecesi vatan sevgisiyle yola çıkanların karşısında ne tank durabildi, ne uçaklar engel olabildi. 15 Temmuz, tankın önüne yatıp göğsünü siper ederek durduran bir milletin kahramanlık destanıdır. 15 Temmuz’da milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımadım’ sözü ile beraber cumhur ve başkanıyla, devletin bütün kademeleriyle, milletin bütün fertleriyle demokrasiyi, vatanı, milleti korumak için canını seve seve siper etmiştir. O gün tankın, silahın, topun, F-16’ların ötesinde, imanlı bir millet olmanın ne anlama geldiğini unutanlar bir kez daha hatırlamıştır” diye konuştu.

“Milletin tercihi ve kararı üstünde hiçbir yetki ve güç yoktur"

Yılmaz, 15 Temmuz’da Türk milletinin bir destan yazarak dosta düşmana Türkiye Cumhuriyeti’nin geçilemez, Türkiye’nin yıkılamaz bir kale olduğunu gösterdiğini kaydetti. Demokrasilerde milletin tercihi ve kararı üstünde hiçbir karar, yetki ve gücün söz konusu olmadığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: “O gün düşman silahlarının, toplarının, uçaklarının bile hiçbir zaman bombalamayı hayal etmediği yerler bombalandı. Gazi Meclisimiz, Genelkurmay, Emniyet Müdürlüğümüz, Polis Özel Harekat bombalandı. Ama işte o gece milletimiz, ihanet çetesi FETÖ terör örgütüne karşı birlik içerisinde dimdik durmuş ve bu kanserli hücreyi de devletin yapısından çıkarmayı başarmıştır. O gece bütün siyasi partiler görüşü ne olursa olsun demokrasiye sahip çıkmıştır. Türk demokrasi büyük bir sınav vermiştir. Genci yaşlısı, ideolojik duruşu ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti paydasında herkes bir araya gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti bekası ve varlığı bizi bir araya toplamıştır. Bu darbe girişimine, milletimiz kahramanca destansı bir mücadeleyle karşı çıkmış; bayrağını indirmemiş, ezanını susturmamış, cumhuriyetine, istiklaline, istikbaline sahip çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale’de olduğu gibi birlik ve beraberlik ruhu içinde, bir millet olarak bu darbe girişimi püskürtülmüştür. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza ederek bu aziz vatanı, cumhuriyetimizi, demokrasimizi ilelebet yaşatacağız.’