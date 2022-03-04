banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

AK Parti’li Yavuz: “Kılıçdaroğlu’nu da düşündük, seçmen kaydı düşmeyecek”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu da adeta düşünerek, adresi kapalı olması sebebiyle seçmen kaydı düşenlerin seçmen kaydı düşmesin diye bir kurgu yaptık” dedi.

Politika 04.03.2022, 21:57
AK Parti’li Yavuz: “Kılıçdaroğlu’nu da düşündük, seçmen kaydı düşmeyecek”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu da adeta düşünerek, adresi kapalı olması sebebiyle seçmen kaydı düşenlerin seçmen kaydı düşmesin diye bir kurgu yaptık” dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Manisa İl İstişare Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleşti. Yunusemre Millet Çarşısı Salonu’nda gerçekleştirilen istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, “Hep birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti ailesi olarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için çalışıyoruz. Bir medeniyet hareketiyiz. Dolayısıyla hep birlikte yapmaya çalıştığımız şey bize ait olan medeniyetinin geleceğini üstlenmiş durumdayız. Dolayısıyla bu süreç içerisinde teşkilat olarak ilk hedefimiz 2023 seçimleri. Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde parti disiplini içerisinde yol yürüyoruz. Yolun önemli bir kısmını hep beraber yürüdük. Hep beraber AK Parti ailesi olarak hızlı bir şekilde seçime giriyoruz. Seçim işlerimiz bu bütünün çok önemli bir parçası. Dolayısıyla bütün teşkilatımızın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çalışmaların hepsinin semeresini göreceğimiz bir zaman. Dolayısıyla sahada kazandıklarımızı masa başında taçlandırmamız gerekiyor” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, “Bugün kendisini uzun zamandan beri bildiğimiz ve çalışmalarına da şahit olduğumuz Genel Başkan Yardımcımız Manisa’dalar. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi daha seçime çok büyük bir süre olmasına rağmen şimdiden sandıklarımızla, teşkilatlarımızla alakalı neler yapacağımızı, nerelerde eksikliklerimiz var, nerelerde yanlışlık var, daha güzel işleri nasıl yapacağımız anlayışıyla bugün burada bizlerle beraber. Kendisine Manisamıza hoş geldiniz diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakıyla toz kadar itilafımız yok”

Seçim kanunuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Seçim kanunuyla ilgili bir çalışmamız var. Biz çalışmamızı yaptık hazır. Önce biz çalıştık. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi kendi içinde çalıştı. Sonra da birlikte oturduk ve ittifakla karar verdik. Dışarıya bazı yansımalar oldu. Dediler ki ‘Aslında şu olacaktı da aralarında anlaşamadılar’. Öyle arzu ettikleri için böyle söylüyorlar. Toz kadar bir itilafımız olmadan Cumhur İttifakı olarak seçim mevzuatına ilişkin değişiklikleri hazırladı. MYK’nın onayından da geçti. Cumhurbaşkanımızın olurlarından geçmek suretiyle paket hazır bekliyor. Bir yıl kalana kadar meclise gelebilir. Çünkü bir yıl kaladan az bir zamanda çıkarsa seçimlerde geçerli olmaz. Onun için haziran ayına kadar müddeti var. Erkenden de çıkarmadık ki ‘Bak erken seçime gitme ihtimali var’ demesinler o yolu da kapatalım diye biraz daha erteledik. Çok kısa bir süre içerisinde meclisin gündemine gelecek hazır” dedi.

“Kılıçdaroğlu’nu da düşünerek seçmen kaydı düşmesin diye kurgu yaptık”

Hazırlanan seçim kanunundan örnekler veren Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda adres değişikliği nedeniyle oy kullanamaması üzerinden açıklama yaparak, “Bir kez seçmen olan seçmen hakkını kaybetmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun başına geldi. Seçmen olamadı. Biz seçme seçilme hakkının uygulandığı, seçilme hakkının yok olmadığı bir kurgu oluşturalım dedik. Kemal Kılıçdaroğlu’nu da adeta düşünerek, adresi kapalı olması sebebiyle seçmen kaydı düşenlerin seçmen kaydı düşmesin diye bir kurgu yaptık” dedi.

Öte yandan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aday olmasıyla ilgili hiçbir engelin bulunmadığını belirtti.

Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

İstişare toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Genel Merkez SKM Başkanı Harun Tüfekçi, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bölge Koordinatörü Serpil Kavrak, Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Pırıl Özçelik ile ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yönetimleri katıldı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18