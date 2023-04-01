AK Partili Yavuz: “Cumhurbaşkanımızın önceki seçimden daha yüksek oy almasını bekliyoruz”

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Şöyle bir iddiam var benim; bir önceki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı oy oranının altına düşmeyecek, hatta ondan yüksek olacak bir oy oranını bekliyoruz. İnşallah da öyle olacak” dedi.

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde kullanılacak oy pusulasında, cumhurbaşkanı adaylarının yerini belirlemek amacıyla YSK’da kura töreni düzenlendi. Kura sonucu cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada da Sinan Oğan yer alacak.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de daha büyük ve devasa işler yapılacak”

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kura çekiminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada kurayı şanslı bir kura olarak gördüklerini belirterek, "Güzel geldi kulağımıza, sonuçlar da öyle olacak inşallah. Cumhurbaşkanımızın açık ara birinci olduğunu 14 Mayıs akşamı hep birlikte göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de çok daha büyük, devasa işler, yenilikler, güzellikler, iyi şeyler olacak ve onlara imza atılacak. Hep birlikte biz de o kadronun içinde o güzelliklere vesile olmanın derdinde olacağız. Biz milletimizin hizmetkarı olacak şekilde ‘durmak yok, yola devam’ diyeceğiz ve gece gündüz çalışacağız" dedi.

Yavuz, "Hem anketler hem sokağın dili, Sayın Cumhurbaşkanımızın yine çok net bir şekilde zafere imza atacağını gösteriyor. Şöyle bir iddiam var benim; bir önceki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı oy oranının altına düşmeyecek, hatta ondan yüksek olacak bir oy oranını bekliyoruz. İnşallah da öyle olacak" diyerek konuşmasını sonlandırdı.