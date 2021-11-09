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AK Parti’li Yavuz: “Ağzından çıkanı kulağı duymayan, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın bu hareketi büyük bir skandaldır”

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Geçtiğimiz günlerde Bingöl’de, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın, aziz şehidimizin bir yakınına sinkaflı küfür etmesi hepimizi yaralamıştır. Yüce Meclisimizin bir üyesinin bu tavrı, son derece yakışıksızdır. Sadece o şehidimizin ailesine değil, tüm şehitlerimizin aziz hatıralarına kasteden çirkin bir davranıştır. Ağzından çıkanı kulağı duymayan, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın bu hareketi büyük bir skandaldır” dedi.

Politika 09.11.2021, 17:54
AK Parti’li Yavuz: “Ağzından çıkanı kulağı duymayan, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın bu hareketi büyük bir skandaldır”

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Geçtiğimiz günlerde Bingöl’de, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın, aziz şehidimizin bir yakınına sinkaflı küfür etmesi hepimizi yaralamıştır. Yüce Meclisimizin bir üyesinin bu tavrı, son derece yakışıksızdır. Sadece o şehidimizin ailesine değil, tüm şehitlerimizin aziz hatıralarına kasteden çirkin bir davranıştır. Ağzından çıkanı kulağı duymayan, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın bu hareketi büyük bir skandaldır” dedi.

AK Parti’li Yavuz, TBMM’de şehit yakınları ile açıklama yaptı. Yavuz, hain şer odaklarının, saldırılarının dijital mecralarda da sürdüğünü belirterek, “Terör örgütleri tarafından, uluslararası dolaşıma sokulan, maksatlı ve çarpıtılmış bilgiler konusunda tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir. Bazılarını rahatsız eden apaçık bir gerçek vardır: Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu kararlılık, şer odaklarının saldırılarını artırmalarına sebep olmaktadır. Ülkemizin ilerlemesinin önündeki engellerle topyekûn mücadele ettiğimiz bu dönemde, Gazi Meclis’in bir üyesi olmanın ayrıca gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bekâsı için 7 gün 24 saat görev yapanların kıymeti bizim için kutsaldır. Görevinin kutsallığını, kendi canından aziz bilen askerimiz, polisimiz, korucumuz bizim şükranlarımızdır. Bu hassasiyetimiz, görevimizin ötesinde en kalbi duygumuzdur, inancımızdır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına söylediği sözleri eleştiren Yavuz, “Geçtiğimiz günlerde Bingöl’de, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın, aziz şehidimizin bir yakınına sinkaflı küfür etmesi hepimizi yaralamıştır. Yüce Meclisimizin bir üyesinin bu tavrı, son derece yakışıksızdır. Sadece o şehidimizin ailesine değil, tüm şehitlerimizin aziz hatıralarına kasteden çirkin bir davranıştır. Ağzından çıkanı kulağı duymayan, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın bu hareketi büyük bir skandaldır. Bu olay; gereği yapılmadığı takdirde, Lütfü Türkkan’ın mensubu olduğu İyi Parti’nin siyasi tarihimize düşürdüğü kara bir leke olarak kalacaktır” diye konuştu.

Türkkan’ın özrüne ilişkin olarak ise Yavuz, “Akıl tutulması yaşayan aynı Lütfü Türkkan, özür diliyor. Kimden? Kadınlardan, kendi genel başkanından, partililerinden ve aziz milletimizden özür diliyor. Fakat şehit yakınından ve bacısından küfür nedeniyle özür dilemiyor! Bu arada, Millet İttifakı başta olmak üzere, ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” diyenler, kadın dernekleri, suspus olmuş durumdalar! İYİ Parti cephesine bakıyoruz: Lütfü Türkkan’ın bu eylemi karşısında, sadece grup başkanvekilliğinden alındığı bilgisi paylaşılıyor. Oysa, partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu ayıp için yeterli midir? Hayır. Asla değildir! Çünkü apaçık ortadadır ki, bu, sadece İP’i koruma hamlesidir. Oysa İP’ini kopararak bu eylemi gerçekleştiren şahıs, derhal partiden uzaklaştırılmalıdır! Şehit yakınına küfreden, kendisini eleştiren vatandaşlara hakaretler eden, sadece görevini yapmakta olan gazeteciyi, adamlarına dövdürten, terör örgütüne açık açık arka çıkan bu şahsın, Gazi Meclis çatısı altında bulunması bile acı vericidir. Madem ki, Sayın Türkkan kadınlardan özür diliyor, o zaman İYİ Parti’ye bir kadın siyasetçi olarak başkanlık yapan Sayın Meral Akşener’e sesleniyorum: Bir şehit yakınının bacısına küfreden, Kocaeli Milletvekiliniz Lütfü Türkkan’a verilecek ceza, sadece grup başkanvekilliği görevinden alınması mıdır” şeklinde konuştu.

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