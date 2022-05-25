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AK Parti’li Yağcı, TBMM’de pilav dağıttı
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik’in fethinin 723. yıl dönümü sebebiyle TBMM’de pilav dağıttı.
Politika 25.05.2022, 18:04
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik’in fethinin 723. yıl dönümü sebebiyle TBMM’de pilav dağıttı.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, TBMM basın koridorunda pilav dağıttı. Milletvekili Yağcı, Bilecik’in fethinin 723. yıl dönümü dolayısıyla yöresel etli pilavı basın mensuplarına ikram etti.