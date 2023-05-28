AK Parti’li vekiller, partililere seslendi

AK Parti İzmir Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından partini il başkanlığı binasının önüne gelen partililere seslendi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti’li İzmirliler sonuçların açıklanmaya başlanmasıyla birlikte AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasına geldi. 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde İzmir’den milletvekili olan AK Parti’li vekiller, vatandaşlara seslendi.

“Bugün bayrak kazandı, vatan kazandı”

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “İzmir kazandı mı? Türkiye kazandı mı? PKK, Pensilvanya kaybetti mi? Bayrak, vatan, millet kazandı mı? Bugün bayrak kazandı, vatan kazandı. Karabağ, Azerbaycan, Türki cumhuriyetleri kazandı. Siyonistler, ABD, Avrupa, düşmanlarımız kaybetti. Bugün Kandil kaybetti. Bugün terörle yan yana duranlar kaybetti. Bugün kumpasçılar kaybetti, kasetçiler, iftiracılar, fitne kaybetti. Doğruluk, kardeşlik, birlik kazandı” dedi.

“İnlerindeler, onlar biraz zor çıkar artık”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, “Biz buradayız. Diğerleri nerede, mutfaktalar mı? İnlerindeler, onlar biraz zor çıkar artık. Bugün aslında öyle bir kazandık ki kimse kaybetmedi, herkes kazandı. Millet ‘Recep Tayyip Erdoğan’ dedi. Bu gece uyuyacağız. Yarından itibaren Türkiye için, dünyanın bütün mazlumları için ‘One minute’, ‘Dünya beşten büyüktür’ diyen, dünyaya sadece parmak değil bayrak da sallaya Erdoğan’ın arkasından Türkiye yüzyılını yazmaya başlıyor muyuz?” diye sordu.

“Millet diğerlerini mutfaklarına gömdü”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, “İzmir’im, nerede kaldık? Kaldığımız yerden devam edecek miyiz? Mazlumların, Müslümanların liderine İzmir yine sahip çıktı. Bu millet 21 yıldı doğru adamın arkasından doğru şekilde yürüdü. Bu coşkunun esas sahibi sizsiniz. Bizler bu balkondayız ama bu işin mimarı, kadın ve gençlik kollarımızdır. Bu seçim bütün Müslümanların seçimiydi. Telefonlarımız susmuyor. Yurt dışından dostlarımız, burada nasıl coşku olduğunu soruyor. 2024’ün hazırlıklarını yapıyoruz. Millet gerekeni yaptı, diğerlerini mutfaklarına gömdü. Biz onları bir daha çıkartmayacağız oradan" sözlerine yer verdi.