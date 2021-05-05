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AK Partili vekil Semiha Ekinci yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü
AK Parti'li Semiha Ekinci, paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyada alay konusu oldu. Ekinci 'Teşekkürler RTE' notuyla paylaştığı yol fotoğrafında Türkiye yerine Afganistan'ın fotoğrafını kullandı.
Politika 05.05.2021, 13:48
AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci da #20liyaslarchallenge akımına ayak uydurdu.
Kendi fotoğrafını paylaşmayan Ekinci, "20 Yıl önce Türkiye / 20 Yıl sonra Türkiye. Teşekkürler @RTErdogan" notuyla iki farklı fotoğraf paylaştı.
Ekinci'nin 20 yıl öncesine ait olduğunu belirttiği fotoğrafın, Türkiye'ye ait olmadığı ortaya çıtkı.
Fotoğrafın, Afganistan'daki bir yola ait görsel olduğu anlaşıldı.