Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti’li ve CHP’li kadın milletvekilleri karşı karşıya geldi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığına ilişkin kürsüden bilgi verirken AK Parti’li ve CHP’li kadın milletvekilleri karşı karşıya geldi. Bakan Yanık, sunumu esnasında CHP’deki tacizlere örnekler verdi. Bunun üzerine CHP Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, Bakan Yanık’ı protesto etti. Bunun üzerine Bakan Yanık’ın konuşması esnasında AK Parti’li kadın milletvekilleri Köksal’a tepki gösterdi. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kadın milletvekilleri yerlerine oturdu.