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AK Parti’li Ünal’ın Kahramanmaraş ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta inşaat alanlarında incelemede bulunarak, esnaf ve vatandaş ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Politika 17.06.2021, 19:07
AK Parti’li Ünal’ın Kahramanmaraş ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta inşaat alanlarında incelemede bulunarak, esnaf ve vatandaş ziyaretleri de gerçekleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’taki ziyaretlerinin ilkini büyükşehir belediyesine yaptı. Ünal, Başkan Hayrettin Güngör’den yapımı devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret eden Ünal, ardından esnaf ziyareti yaptı. Ünal, daha sonra Özel İdare İş Merkezi ile valilik alanı meydandaki yıkım çalışmalarını, yapımı tamamlanan Bahtiyar Yokuşu bölgesi ve yapımı devam eden Arsan Kavşağı yol çalışmalarını inceledi.

Kent meydanı projesi çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Ünal, “Sadece Kahramanmaraş değil yeni tarzıyla bizim kendi bedesten kültürümüzde yani eski şehir kültürümüzde var olan çarşı anlayışı, çarşı ve bedesten anlayışına tekrardan dönen ve şehirde yaşayan insanların bu meydan da bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekler, hem kültürel faaliyetlerine katılabilecekleri, hem alışverişlerini yapabilecekleri, hem de Kahramanmaraş’ın şehir mimarisinin somutlaşmış halini burada ortaya çıkacak. Bu açıdan bu meydan projesi çok önemli. Daha önce emniyet müdürlüğü vardı, o binayı yıkarak belediyenin karşısına bir meydan ve bir de cami yapıldı. Orası da bir gençlik merkezine dönüşecek” dedi.
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