AK Partili Ünal: “AK Parti demek bu milletin derdini çözmek ve sonuca bağlamak demek”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, pandemi şartlarının enerji fiyatlarını yükselttiğini belirterek, “Enerji fiyatlarında yüzde 600’lere varan bir artış var. AK Parti demek, çözüm demek. AK Parti demek bu milletin derdini tasasını, çözmek ve bunu bir sonuca bağlamak demek” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, partisinin düzenlediği bir dizi temas için memleketi Kahramanmaraş’ta esnafı ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Ünal, artan enerji fiyatlarının halka yansımasını not alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklara ilettiklerini belirterek, “Biz AK Parti olarak milletimizle beraberiz. Sevinçte de, tasada da milletimizle beraberiz. Milletimizle 20 yılın sonunda hamdolsun, göz göze bakabiliyor ve onların sorunlarını dinliyor ve onların sorunlarına çözüm oluşturmak adına bütün birimlerimizle ciddi bir gayret içerisindeyiz. 2020 yılının Mart ayında başlayan pandemiden kaynaklanan tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir salgın süreci var. Ama hamdolsun Türkiye geçtiğimiz 2 yılı hem sağlıkta hem de eğitim altyapısında çok ciddi anlamda iyi bir şekilde atlattı. Bütün dünyada yaşanan doğalgaz, elektrik yani enerji fiyatlarında yüzde 600’lere varan artışlar bütün sübvanseye rağmen, doğalgazın 4/3’ünü devletin Sübvanse etmesine rağmen, elektrik fiyatlarında ciddi bir Sübvanse kademeli ödemeye rağmen, yapılması gerekenler, sıkıntılar, sorunlar bütün bunları dinliyoruz. Bunları cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlarımıza ulaşıyoruz. AK Parti demek, çözüm demek. AK Parti demek bu milletin derdini tasasını, çözmek ve bunu bir sonuca bağlamak demek. Bu yüzden halkımız ile iç içeyiz. Onlarla beraberiz. Onları dinliyoruz. Sorunu sıkıntısı olan kardeşlerimizin belediye olarak, milletvekilleri olarak, gerekirse valiliğimiz ve sosyal yardım vakıflarımızla beraber her daim vatandaşlarımız ile beraberiz” dedi.