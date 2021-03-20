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AK Parti’li Turan’dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çanakkale İl Temsilciliği açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Turan açıklamasında: Bu konuları bilmeden tweet atarak sadece Erdoğan düşmanlığı yaparak bu ülkenin kadınına, ailesine hizmet etmiş olmazsınız. Okuyun bakın ona göre karar verin. Sözleşmenin her sözleşmede olduğu gibi iyi tarafı da vardır, kötü tarafı da vardır. Sözleşme 10 yıldır yürürlükte. Çok istifade edildi. Ancak kadın cinayetleri durdu mu? Durmadı. Demek sadece bu sözleşmeye taraf olmak veya olmamak bir konunun yok olmasını veya var olmasını sağlamaz. Biz kendimiz o sözleşme olmasa da ihtiyacımız olan mevzuatı hazırlarız” dedi.

Politika 20.03.2021, 17:37
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AK Parti’li Turan’dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çanakkale İl Temsilciliği açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Turan açıklamasında: Bu konuları bilmeden tweet atarak sadece Erdoğan düşmanlığı yaparak bu ülkenin kadınına, ailesine hizmet etmiş olmazsınız. Okuyun bakın ona göre karar verin. Sözleşmenin her sözleşmede olduğu gibi iyi tarafı da vardır, kötü tarafı da vardır. Sözleşme 10 yıldır yürürlükte. Çok istifade edildi. Ancak kadın cinayetleri durdu mu? Durmadı. Demek sadece bu sözleşmeye taraf olmak veya olmamak bir konunun yok olmasını veya var olmasını sağlamaz. Biz kendimiz o sözleşme olmasa da ihtiyacımız olan mevzuatı hazırlarız” dedi.

Cevatpaşa Mahallesi Kemal Paşa Sokak’ta yapılan TÜGVA Çanakkale İl Temsilciliği açılışına; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra kürsüye gelen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, “Bugün bizim için gerçekten çok anlamlı bir gün. Şehitler diyarı Çanakkale’deyiz. 106’ncı yıl dönümünün aslının kutlandığı haftadayız ve bu vesileyle ben bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, bizleri de şahadet şerbeti içmeyi nasip eylesin. Burada, gerçekten 81 ilde 520 ilçede birbirinden değerli çalışmalar yürütüyor vakfımız. Çanakkale ilimizde de inşallah içeride; kıraathane play station salonu, masa tenisi gibi gençlerimize hizmet edecek, gençlik merkezimizi bugün açmış olacağız. Bu vesileyle Çanakkale’deki bütün gençlerimize bu açılışı armağan etmiş oluyoruz. Gerçekten gençlere dokunmamız gerekiyor. İcraathanelerde robotik kodlama, endüstriyel tasarım. Kıraathanelerde, güzel etkinlikler yapabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, çay ve kahve içebilecekleri imkanları onlara sunmaya çalışıyoruz” dedi.

“Türkiye’nin 500 noktasında TÜGVA’mız çalışmalar yapıyor”

Daha sonra kürsüye gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, “TÜGVA’mızın Çanakkale’deki bu güzel temsilciliği hayırlı olsun. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebileceklerini, kendi projelerini hayata geçirebileceklerini, birbirlerini ve kendilerini daha iyi tanıyacakları ama bütün bunları yaparken değerlerimizden, tarihimizden ilham alarak geleceğe yürüyecekleri merkezler bunlar. TÜGVA’mıza teşekkür ediyorum. Türkiye’nin 500’e yakın noktasında bu çalışmaları yapıyorlar. Yeni nesil gençlik vakfı yani projeler, çalışmalar, gençler ne istiyorsa o. Burada biz yüksek istişare kuruluyuz ama yılda 2 kere 3 kere bir araya geliyoruz. Soruları varsa onları cevaplıyoruz. Değerlendirmeler yapıyoruz. Çalışmalarından bilgi sahibi oluyoruz. Ama çalışmaların sahibi de planlayıcısı da uygulayıcısı da gençlerimizin ta kendileri. Onun için gençlerimiz 21. yüzyılın sahipleri. 21. yüz yıla damga vuracak Türkiye’nin sahipleri. Hepsinden çok büyük şeyler bekliyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı’da gençlerin büyük işler yapacakları, ailelerin emniyetle onları teslim edebildikleri bir vakfımız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

“Usule ilişkin hiçbir yanlış olmadığını belirtmek isterim”

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilen İstanbul Sözleşmesine yapılan eleştiriler üzerine konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, “Burada bugün tüm kamuoyunda tartışılan bir hususu ifade etmek isterim. Bakınız dün akşam itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul sözleşmesi diye ifade edilen bir uluslararası anlaşmanın feshi gündeme geldi. Ve ondan itibaren de bazı siyasiler haddini aşarak yok efendim cumhurbaşkanı meclisin yetkisine el koymuş, nasıl olurda mecliste görüşülen kanunlaşan bir sözleşme cumhurbaşkanının imzasıyla fesih edilebilirmiş dediler. Bu baştan aşağıya bir cahillik. Usule ilişkin hiçbir yanlışlığın olmadığı bir süreç olduğunu ifade etmek isterim. O sözleşme veya benzer sözleşmeler meclisten geçerken içerisinde fesih maddesi de vardır. Ve fesih maddesinde bu sözleşmeyi yürürlüğe koyacak olan cumhurbaşkanıdır der. Dün bakanlar kuruluydu, bugün yürütmeyi cumhurbaşkanı temsil ettiği için cumhurbaşkanı yürütür der. Ancak fesih maddesinde de yürütme kurulunun bunu fesih edebileceği söylenir. O yüzden dün yapılan idari işlem asla usulün dışında bir işlem değildir. Meclisin cumhurbaşkanına verdiği fesih yetkisi ile beraber okunduğunda yanlış olmayan bir işlemdir” dedi.

“2002 yılında kadınımıza her türlüğü desteği veren bizim iktidarımız oldu”

Turan konuşmasının devamında; “Kaldı ki 2002 yılından beri kadınımıza, insanımıza, ailemize en çok mevzuat desteği veren, güvenlik desteği veren, eğitim faaliyeti veren bizim iktidarımız oldu. Biz kadınlarımızın asla sıkıntı çekmesini istemeyen uygulama hataları varsa, mevzuat eksiği varsa bunları telafi etmek isteyen en gayretli ekiplerden bir tanesiyiz. Kaldı ki fesih süreci usulün dışında değil. Bugünden itibaren Avrupa Konseyi genel sekreterliğine bildirilerek 3 ay sonra yürürlüğe girecektir” diye konuştu.

“Erdoğan düşmanlığı yaparak kadına ve ailesine hizmet etmiş olmazsınız”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan son olarak, “Bu konuları bilmeden tweet atarak sadece Erdoğan düşmanlığı yaparak bu ülkenin kadınına, ailesine hizmet etmiş olmazsınız. Okuyun bakın ona göre karar verin. Sözleşmenin her sözleşmede olduğu gibi iyi tarafı da vardır, kötü tarafı da vardır. Sözleşme 10 yıldır yürürlükte. Çok istifade edildi. Ancak kadın cinayetleri durdu mu? Durmadı. Demek sadece bu sözleşmeye taraf olmak veya olmamak bir konunun yok olmasını veya var olmasını sağlamaz. Biz kendimiz o sözleşme olmasa da ihtiyacımız olan mevzuatı hazırlarız. Dünyaya örnek kanunları yasaları, sözleşmeleri inşa eder, bunları tüm dünya ile paylaşırız. Aile bakanlığımız başta olmak üzere kim konuyla ilgiliyse her türlü mevzuat değişikliğine yeni düzenlemelere, sözleşmelere açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bu sözleşmeye imza atmayan olduğu gibi imza atıp da yürürlüğü koymayanlar da var. Örneğin Bulgaristan imza atmış yürürlüğe koymamış. Çekya, Letonya, İngiltere imza atmış ama hala yürürlüğe koymamış. Kadına karşı şiddetin tek başına bu sözleşmeyle ne var edebilir, ne yok edebilir. Mesele aklıselim ile bakacağız. Hiç bir kadınımızın bir tek kılına zarar gelmemesi için ne adım atılması gerekiyorsa yasama olarak yürütme olarak üzerimize düşeni yapmak bizim görevimiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesim töreni yapıldı. Heyet birlikte yeni hizmete açılan TÜGVA Çanakkale İl Temsilciliği binasını gezdi. TÜGVA İl Temsilcisi Zeynel Kılıç ise Bilal Erdoğan’a hediye takdiminde bulundu. Erdoğan, açılışa katılan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirip, bir süre sohbet etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı. 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan ve bu yüzden İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Sözleşme, 8 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayınlanmış, Ağustos 2014’te yürürlüğe girmişti. İstanbul Sözleşmesi, 12 bölüm ve 81 maddeden oluşuyordu.
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