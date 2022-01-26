AK Partili Turan’dan İmamoğlu’na: "Karda tuz, rakıda buz. Dert varsa bu derdi beraber yaşayacağız”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 3 gün İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı esnasında Sarıyer’de bir balıkçıda İngiliz büyükelçi ile yemek yiyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek, “Karda tuz, rakıda buz. Böyle hayat mı olur? Dert varsa bu derdi beraber yaşayacağız. Bakınız, kimin ne yediğiyle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. Kaldı ki ikili görüşme, insan balık yediğini gizler mi? ‘Yemedim’ dedi, sonra görüntüler çıktı. 1 saat dedi, 3 saat çıktı” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, parti teşkilatı toplantısı, bir iş yeri açılışı ve bir takım temaslarda bulunmak üzere Çanakkale’nin Çan ilçesine geldi. Burada bir iş yerinin açılışında konuşan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Turan, “Dünya şehri diye bir İstanbul’umuz var, haberlerde izlediniz. Mega kent oldu mega köy. Yazık değil mi? 3 gün önce afet var uyarısı yapıldı. Buna rağmen sayın başkanı balıkçıda gördük. Karda tuz, rakıda buz. Böyle hayat mı olur? Dert varsa bu derdi beraber yaşayacağız. Bakınız, kimin ne yediğiyle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken bir balıkçıda ve İngiliz büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. Her zaman balık ye, ama o şartlarda İngiliz büyükelçisiyle 3 saat o toplantının ne olduğunu açıklamak zorundasın. Kaldı ki ikili görüşme, insan balık yediğini gizler mi? ‘Yemedim’ dedi, sonra görüntüler çıktı. 1 saat dedi, 3 saat çıktı. Şunu demeye çalışıyorum. Belediye ajans işi değil, gönül işidir. Halkla beraber yürürseniz kıymetli olursunuz. Derdimiz siyaset yapmak değil ama tüm siyasilerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Milletimize rağmen iş olmaz, milletle beraber iş olur. Halkla beraber dertler paylaşılarak toparlanmaya çalışılır. Sonuç olarak bu memlekette 85 milyon insan beraber yaşayacağız. Farklı düşünebiliriz, partilerimiz farklı olabilir. Dinlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir. Ama 85 milyon bu ülkenin kalkınması için omuz omuza yol yürüyeceğiz” dedi.

“Muhalefet etmek savaşmak değildir”

Muhalefeti eleştiren Turan, “Yeri geliyor Turkovac yok diye açıklama yapılıyor. Bir başkası Yunanistan’da da manşet oluyor. Bunları kabul etmiyoruz. Muhalefet demek savaşmak demek değildir. Küfür etme ve hakaret etme hakkı değildir. Muhalefet, ülke daha iyi olsun diye yarışma yapmak demektir, daha iyisini söylemektir. Sen yapamadın, ben yapayım demektir. Ama küfürlere sahip çıkan, Turkovac gibi dünyada çok az ülkenin yaptığı aşı çalışmasını yokmuş diye dünyaya söyleyen bir anlayışın hiç kimseye faydası yoktur. Sonuç olarak ne olursa olsun Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye’mizi pandemiye ve dünyadaki krize rağmen büyütmeye devam edeceğiz. Biz artık zincirlerini kıran bir Türkiye’de yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından iş yerinin açılışında dualar edilip, kurdele kesimi gerçekleştirildi.