AK Partili Turan’dan Gelibolu’ya doğalgaz müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde taşımalı sistem ile Aralık ayında doğalgaz geleceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu’da iş yeri açılışlarına katıldı. Turan, yaptığı konuşmasında, “Biz doğalgazı Gelibolu’ya değil, Çanakkale’nin her yerine istiyoruz. Bunun için de adımlar attık. Lapseki Belediyesi burada ağırlık verdi, imzalar topladı, 3 sene önce doğalgaz geldi. Biz Lapseki’ye ne yaptıysak Gelibolu’ya da aynını yapmak istedik. Aynı evrakları, aynı randevuları, aynı talepleri istedik. Lapseki’nin nüfusu 10 bin, Gelibolu’nun 40 bin. Lapseki aldı, Gelibolu almadı. Bu benim kusurum değil önce bunu söyleyeyim. Eğer birisi derse, ‘CHP’li belediyeye destek olmadın alnını karışlarım’. Niye söylüyorum, Ayvacık AK Partili mi? Geçen hafta temel attık, Çardak AK Partili mi? Doğalgaz geldi. Biz iş yapan herkesi bu memlekette baş göz üstüne ediyoruz. Benim için Ayvacık da Lapseki de Gelibolu da aynı. AK Partili de CHP’li de bu memleketin evladıdır, aynıdır. İnşallah bir mani olmazsa, 15-16 Eylül gibi tam tarihi vereceğiz, Gelibolu’muzda tören yaparak ilk borunun döşenmesine başlayacağız. 3 ay süre öngörülüyor. 31 Aralık’ta da inşallah Gelibolu’muzda da ilk doğal gazı yakacağız. Bir şey daha söyleyeyim. Bu anlattığım sebeplerden dolayı Gelibolu’ya doğal gazın gelmesi gecikti. Özellikle Tekirdağ tarafından bir hat var, oradan boru gelmesi lazım, 1 sene sürüyor. ‘Asla kabul etmiyoruz’ dedik. Zaten geç kalındı, bu konularda sakın bizi maliyetten, boru döşetmekten dolayı geciktirmeyin dedik. Taşımalı sistemle Aralık ayında doğalgaza kavuşuyoruz. İnşallah seneye de ana borudan alarak devam ediyoruz. Tabii ki Aralık’ta tüm Gelibolu’ya doğalgaz gelmez. Bunun dağıtımını planlama şirketi yapacak. Ama merkez büyük orandaki nüfusun Aralık itibarıyla doğalgaz yakacağını, bir dahaki sene tüm Gelibolu’nun doğalgaza kavuşacağını söylemek isterim. Gelibolu’muza hayırlı olsun” dedi.