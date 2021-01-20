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AK Partili Turan, Yunanistan’ın göçmenlere olan politikasını eleştirdi:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yunanistan’ın göçmenlere karşı olan sert tutumunu eleştirerek, “Avrupa’nın Yunanistan diye bir sorunu var. Yunanistan gece yarısı soğuk sulara yaşlı kadın, genç ihtiyar ve bebek demeden oraya ölümüne itmesine Türkiye’den ses çıkarıp ‘yapma’ diyen askerimiz var polisimiz var. Onlar o insanları ölüme gönderirken kendi görevi olmadığı halde kara sularından o insanları alıp kendi ülkesine sağ salim gönderen mazlumların ağabeyi bir Türkiye var” dedi.

Politika 20.01.2021, 17:40
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AK Partili Turan, Yunanistan’ın göçmenlere olan politikasını eleştirdi:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yunanistan’ın göçmenlere karşı olan sert tutumunu eleştirerek, “Avrupa’nın Yunanistan diye bir sorunu var. Yunanistan gece yarısı soğuk sulara yaşlı kadın, genç ihtiyar ve bebek demeden oraya ölümüne itmesine Türkiye’den ses çıkarıp ‘yapma’ diyen askerimiz var polisimiz var. Onlar o insanları ölüme gönderirken kendi görevi olmadığı halde kara sularından o insanları alıp kendi ülkesine sağ salim gönderen mazlumların ağabeyi bir Türkiye var” dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığının 7. olağan kongresi bugün saat 12.00’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, Yunanistan’ın göçmenlere yaptığı zulmü eleştirerek, "Yunanistan, Ege sularında göçmenleri botlarını batırarak gecenin karanlığında soğuk sulara itti maalesef. Avrupa’nın Yunanistan diye bir sorunu var. Avrupa’nın insani değerlerden kopmuş acımasız bir devlet problemi var. Yunanistan gece yarısı soğuk sulara yaşlı kadın, genç ihtiyar ve bebek demeden oraya ölümüne itmesine Türkiye’den ses çıkıp yapma diyen askerimiz var polisimiz var. Onlar o insanları ölüme gönderirken kendi görevi olmadığı halde kara sularından o insanları alıp kendi ülkesine sağ salim gönderen mazlumların ağabeyi bir Türkiye var. Bize yakışan budur. Yunanistan kendi ülkesinde Batı Trakya’da kendi vatandaşının hakkını vermemeyi bir devlet adamlığı zanneden sığ bir anlayışla politikaya devam ederken, Türkiye tüm dünyaya umut olmaya çalışan mazlumlara el kanat uzatmaya çalışan bir büyük devlet adamlığı ortaya koymaya çalışan bir Türkiye örneği var” dedi.

“Erken seçim yok”

CHP’lilerin erken seçim konusu her fırsatta dile getirmesine rağmen erken seçim olmadığını net bir şekilde ifade eden Turan, “CHP’nin ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü insanlara sesleniyorum. Bu gidişat gidişat değil. Bu gidişata dur demeleri lazım. Siyasi kavga polemik baş tacı. Ama bu tarz söylemlerin bu ülkeye bir faydası yok. Biz bunları konuşurken ne diyorlar? İlla erken seçim. Erken seçim yok, olmayacak. Ama şunu söyleyeyim yahu yarın seçim var desek CHP’nin oyu mu arttı? İYİ Parti’nin oyu mu arttı? Biz yarın seçim olsa Cumhur İttifakı ile beraber MHP ve AK Parti grubu ile beraber göreceksiniz çok daha büyük oy farkı ile iktidara devam edeceğiz” diye konutu.

“Atatürk’ün kurduğu partiye yakışmaz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmi sonuçlar açıklanmadan tweet atarak tebrik etmesini de eleştiren Turan, “Daha resmi tören bile yapılmadan, sonuçlar kesinleşmeden İngilizce tweet atarak Biden’a tebrik için sıraya girmek Atatürk’ün kurduğu bir partiye yakışmaz. Biden’e gösterdiğin saygıyı, Hafter’e gösterdiğin saygıyı, Sisi’ye Esed’e gösterdiğin saygıyı kendi ülkesinin cumhurbaşkanına göstermeyene bu millet evet demez. O yüzden yüzde 25’i 26’yı yapamadı yapamayacak. Kerhen oy alıyorlar. Hatır için oy alıyorlar. Çanakkale’den sesleniyorum, Kılıçdaroğlu 5 sene konuşmasan, ağzını açmasan, sağa sola sataşmasa, yokmuş gibi davransan inanın yarın CHP daha çok oy alır seçimlerde." Şeklinde konuştu.

“Birisi sırtını dağa ve teröre dayamış, birisi Avrupa’dan, Amerika’dan dış vesayet odaklarından medet umar”

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’de muhalefet partilerini eleştirdi, Demiröz, "AK Parti milletin varlığından çıkmış, millet tarafından kurulmuş bu ülkenin toprağına, bayrağına, taşına toprağına bağlı bir parti. Ama diğer muhalefet partilerine dikkat edin. Birisi sırtını dağa ve teröre dayamış, birisi Avrupa’dan, Amerika’dan dış vesayet odaklarından medet umar. Diğer birisi kiralık vekillerden parti kurmaya çalışır. Bunun için biz millete dayandık, bu millet 15 seçimdir 20 yıldır AK Parti’nin başını seçimlerden dik olarak çıkardı. Bizim bu millete yapacağımız çok büyük teşekkürler var. Bunu da nasıl yapacağız işte Çanakkale teşkilatıyla, işte ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu millete daha fazla hizmet ederek yapacağız. Milletin ayağına gideceğiz. Ona hizmetkarlık yapacağız. Çünkü biz Türkiye’yi yönetmekle mükellefiz. Türkiye’nin kaderi AK Parti’nin kaderi ile özdeşleşmiş. Hiç kimsenin ümidi yok. Başka partilerden ümidi yok. Sayın Genel Başkanımız bir dünya lideri. Ne diyor? Bizim coğrafi sınırlarımız Türkiye ile sınırlı değil. Gönül coğrafyamız var. 60’a yakın ülke Türkiye’nin onun liderinin dudaklarının arasından çıkacak bir çift kelimeye bakıyor” dedi.

“AB’nin şuanda Türkiye’den nüfusu daha büyük bir üye ülkesi yok”

Pandemi sürecinde Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunun da altını çizen Demiröz, “Bu süreçte 165 ülkeye yardım ettik. Türkiye, geçmişinden bugüne kadar geride bıraktığı topraklardaki kardeşlerine el uzatmak zorunda. Onları abilik yapmak zorunda. Yoksa bir güneyinde İsrail, adamın hayalleri var. Kim durduracak İsrail’i? Lübnan mı? Ürdün mü? Irak mı? Filistin mi? hepsi perişan. Onun için bizim görevimiz çok kutsal. Birleşmiş Milletler’de Kudüs’ün başkentliğine engel olmak için toplantı yaptık. Ve orada hepinizin bildiği gibi 135’e yakın ülke bu kararı kabul etmedi. Ama gelin görün ki BM, 5 üyesi var. Çin, Rusya, Amerika, İngiltere ve Fransa. Bunların birisi kararı beğenmedimi veto ediyor. Yok, böyle bir adalet. Böyle bir adaletsizlik dünyada mümkün değil. Niye genel başkanımız dünya 5’ten büyüktür diyor? İşte bunun için diyor. Bütün dünyadaki kurumlara bakın hep başkanlıklar dönüşümlü olur. Ama gel gör ki öyle bir sistem kurmuşlar 5 tane kafadar gelmişler yan yana, birisi red verdimi karar iptal ediliyor. İnşallah pandemi sonrası dünyadaki yeni düzende bunun da değişmesini en kısa zamanda göreceksiniz ve değişecek. İnşallah dönüşümlü olacak ve Türkiye’de yerini burada alacak. Avrupa Birliği muhtaç olacak kardeşim, Türkiye’ye muhtaç olacak. AB’nin şuanda Türkiye’den nüfusu daha büyük bir üye ülkesi yok” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından seçime gidildi. Tek listeyle yapılan seçimde Naim Makas, yeniden Çanakkale İl Başkanlığı’na seçildi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Grup Başkanvekili Bülent Turan ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, kongre üyeleri ve partililer katıldı.
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