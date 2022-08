AK Partili Turan: “Kılıçdaroğlu provokatör gibi davranmaktan vazgeçmeli”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi. Turan, “seçim kazanmak uğruna devletin işleyişine zarar verecek adımları atmaktan çekinmiyor” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga belediyesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösteren Turan, “Sayın Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak uğruna devletin işleyişine zarar verecek adımları atmaktan çekinmiyor. Adeta toplumsal kaos hedefliyor. Daha önce bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu, son zamanlarda da ‘sınavlara girmeyin, araç almayın’ gibi provokatif açıklamalarda bulunuyor. Yabancı yatırımcılara ‘Türkiye’ye yatırım yapmayın’ çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, son olarak da kur korumalı mevduat hesabı olanları tehdit etti. Burada iyi niyet yok. Kılıçdaroğlu, iktidar olmak uğruna her şeyi mübah görüyor. Oysa siyaset başka, ekonomi başka. Finansal istikrarı ve güveni zedeleyici açıklamaların kime ne faydası var? Her türlü eleştiri baş tacı; ancak ülkeye ve millete zarar verebilecek söylemlerden uzak durmak tüm siyasilerin sorumluluğu. Yine Kılıçdaroğlu, ‘Bizdeki seçmen bilgileri YSK’nin elinde yok’ şeklinde açıklama yaptı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Parti misin başka bir şey mi? Eğer bu sözler doğruysa Kılıçdaroğlu suç işliyor. İlgili mercileri göreve davet ediyorum. Milletimiz her şeyi görüyoruz. Daha önce olduğu gibi, 2023’te de aziz milletimiz iktidarı bu zihniyete teslim etmeyecek” dedi.