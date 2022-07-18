AK Parti’li Turan: “Her sorun bizim sorunumuz. Her problem bizim problemimiz”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Yenice İlçesinde katıldığı 3. etap doğalgaz temel atma ve doğalgaz yakma töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 3. etap doğalgaz temel atma ve doğalgaz yakma törenine katıldı. Törende gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Meclisin son haftasında toplumun birçok kesiminin beklediği önemli sorunları geride bırakarak Çanakkale’ye geldiklerini söyledi. Turan, “3600 ek gösterge, KDV indirimi, memur maaşları ve asgari ücretin arttırılması gibi şu an gündemdeki sorunların birçoğunu çözdüklerini anlatan Turan, "Dert var ama çözümü biliyoruz diyoruz. Sorun var ama sorunu görüyoruz diyoruz. Bizim ekonomik sorunlarımızı büyüklerimiz eski günlerden daha iyi bilecek. Hatırlayın 2001 krizinde bu ülkede çarklar durmuştu. Ekonominin çarkları dönmüyordu. Kapanan fabrikalar, batan bankalar. Her gün bunları konuşuyorduk. Dönün geriye, 1995 krizinde o zaman ki 24 Nisan kararlarıyla beraber bütün ülkenin yönetimini İMF’ye veren hiçbir karar alamayan bir ülkenin günlerini yaşıyorduk. Ne 1990 krizinde ne de 2001 krizindeki gibi yatırımların durduğu, ihracatın bittiği, istihdamın azaldığı bir döneme girmedik" dedi.

“Memur ve işçi zamlarını arttırmayı görev bildik”

Ufak tefek sorunlar bulunduğunu belirten Turan, “Ufak tefek sorunlara rağmen söylüyorum, fabrikalarımız kapanmadı hamd olsun. Batan bankamız var mı? Zamlarımızın karşılığında alt gelirli kesim zarar görmesin diye derhal toplantılar yaparak memur ve işçi zamlarını arttırmayı görev bildik. Şu an sosyal kesimlerimizin bütün çoğunluğunun beklentisi karşılandı. Ama asgari ücrete verilecek zamların esas düzenlemesi ocak ayında, yıl başında yapılacak. Buna rağmen sorun var diyerek toplantılar yapıldı” ifadelerine yer verdi.

“Milyonlarca gencimizin beklentisiydi”

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmayacağını açıkladığını belirten Turan, “26 milyar gibi büyük bir rakam öğrencilerimizin üzerinden kalktı. Milyonlarca gencimizin beklentisiydi. Her sorun bizim sorunumuz. Her problem bizim problemimiz. Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun mesai harcayacağız. Birisi çıkmış ’ben demiştim ondan yaptı’ dedi. Tarza baktığımızda sosyal medya fenomeni mi? sosyal medya trolü mü? genel başkan mı? belli olmayan bir söylem ile bu ülkenin iktidarına verecek bir aklının olmadığını söylemek isterim. Eğer biz ondan akıl alıyor olsaydık ’PYD komşumuz olsun’ demesi gibi, işsizliğin çözümünü muhtarlara özel kalem vermek gibi birçok konuda Türkiye’nin değil de Avrupa’nın Amerika’nın anması gibi hatalarından dolayı kaçardık oradan. O yüzden bizim o siyasi akla değil milletin vicdanına ihtiyacımız var” dedi.

Konuşmaların ardından 3. etap doğal gaz temel atma ve doğal gaz yakma töreni gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AKSA Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli, çevre ilçelerin belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.