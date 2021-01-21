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AK Parti’li Turan, CHP’nin mektup siyasetini eleştirdi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP’nin mektup siyasetini eleştirerek, “Ateş yakarak, dumanla haberleşmek gibi yaklaşımların bugünün Türkiye’sinde olması büyük bir vahamettir” dedi.

Politika 21.01.2021, 16:58
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AK Parti’li Turan, CHP’nin mektup siyasetini eleştirdi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP’nin mektup siyasetini eleştirerek, “Ateş yakarak, dumanla haberleşmek gibi yaklaşımların bugünün Türkiye’sinde olması büyük bir vahamettir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, dün partisinin il başkanlığı kongresine katılmak üzere Çanakkale’ye geldi. Bugün ise bir dizi ziyaretlerde bulundu. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı ziyaret eden Bülent Turan, gazetecilerin ‘CHP’deki mektup siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusu üzerine açıklamalarda bulundu.

Turan yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanına mektup yazıp, Atatürkçü olmamakla itham eden 2 tane kıymetli vekile biz sadece günaydın diyebiliyoruz. Çünkü biz Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olması operasyonunda CHP’nin adım adım nasıl dönüştürüldüğünü, nasıl farklı kimlik içerisinde olduğunu hep beraber gözlemledik. Artık şu anki CHP’nin ne Atatürk ile ne İnönü ile hatta ne Baykal ile hiçbir alakası olmadığını sadece isim benzerliğinin kaldığını görmüş olduk. Ordumuza ‘satılmış’ diyebilen, PYD’ye terör örgütü diyemeyen, Atatürk’e Atatürk demekten korkan, sonuçlar kesinleşmeden önce Biden’i tebrik sırasına giren CHP’lilerin olduğu bir CHP’nin tarihteki CHP ile hiçbir bağının kalmadığını herkes görmüş oldu. Ümit ediyorum. CHP bu tarz tepkilerle kendisine gelir. Ümit ediyorum CHP’nin Atatürkçü, milliyetçi, halkçı insanları bu yanlış gidişe, bu kimliksiz siyasete bir ‘dur’ der. Çünkü CHP şu an geldiği yerde sadece Demirtaş’ın eş başkanlığının fiili halden resmi hale gelmesinin eksik kaldığı dönemi yaşıyor. Şu an PYD’nin terör örgütü olarak görülmediği bir CHP, bildiğiniz gibi aynı şekilde HDP’nin vagonu durumunda olup, eş bakanlığını Demirtaş’ın yaptığı bir parti haline gelmiştir. Bir diğer taraftan meseleye baktığımızda içerikten başka usulle ilgili meseleyi değerlendirdiğimizde; her partide tartışmalar, polemikler olabilir. Kendi yönetimleriyle vekilleri, örgütleri, teşkilatları arasında tartışmalar olabilir. Ama bunların usulü, yol yordamı bellidir. Ateş yakarak dumanla haberleşmek gibi, mektupla yazışmak gibi çok geride kalan ifadelerin, yaklaşımların bugünün Türkiye’sinde olması büyük bir vahamettir. Kılıçdaroğlu yönetimi kendi vekillerini dinleyebilen, anlayabilen, onlarla karşılıklı konuları değerlendirebilen bir imkan vermiş olsaydı hiçbir vekilin genel başkana mektup yazma usulünü tercih etmez diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
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