AK Parti’li Tunç’tan ’genel af’ açıklaması: ”Şu anda grubumuzda böyle bir çalışma yok”

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, genel af ile ilgili, “Şu anda grubumuzda böyle bir çalışma yok” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Tunç, yeni yargı paketine ilişkin olarak, ”Yeni yargı paketi hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğu getiren bir düzenleme yapılacak. Hukuki himayesi sigortası kanunu ile ilgili çalışma var. Buna benzer yargının işleyesini daha hızlandıracak adalete güveni daha da tesis edecek düzenlemelerdir” ifadelerini kullandı.

Hukuk himayesine ilişkin soru üzerine Tunç, “Dava giderlerinin avukatlık ücretlerinin sigorta tarafından karşılanması ile ilgili düzenleme. Akademisyenlerle çalışma yapılıyor. Buna benzer insan hakları eylem planı 2 yıllık takvimde gerçekleşmeyen hususular var” şeklinde konuştu.

Genel af ile ilgili olarak Tunç, “Şu anda grubumuzda böyle bir çalışma yok” dedi.