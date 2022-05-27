AK Partili Tüfenkci’den 1960 darbesinin yıl dönümünde sert açıklama

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "27 Mayıs, 1960’ta eski Başbakanımız Adnan Menderes ve Demokrat Parti’ye yapılan darbenin 62. yıl dönümü. Menderes, döneminin bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere Demokrat Parti çatısı altında hizmet veren tüm siyasetçileri hayırla yad ediyoruz" dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

62 yıl önce 27 Mayıs ile Türkiye’ye çok ağır bedelin ödetildiğini söyleyen Tüfenkci, zaman içerisinde yine aynı bedeli ödetmek isteyenler olduğuna dikkat çekti. Tüfenkci, "Türkiye’de hala darbe heveslisi, vesayet heveslisi gruplar, medya, köşe yazarları bulunmakta. En son 17 ve 25 Aralık darbe girişimi, 27 Mayıs zihniyetini yeniden canlandırma, atağa geçirme, seçilmiş hükümeti devirme girişiminin tezahürüydü. Milletin, iradesine ve demokrasiye çok sıkı şekilde sahip çıkmasıyla bu tehdidi, bu tehlikeyi bertaraf ettik. Merhum Menderes’e yapılmak istenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da yapılmak istendi. İşte görüyorsunuz kendilerince hazırladıkları iddia ve belgelerle kirli algılar yapmaktalar. Aslında bu bir milli güvenlik sorunudur. Bu devlet-millet düşmanlığı değil midir? Bir muhalefet düşünün, ülkenin menfaatine değil de başka güçlere hizmet etsin. İç karışıklık çıkarma, insanları bölme çabasında olsun. Biz bu zihniyetle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu böyle biline. Hiç kimse demokratik olmayan yollar, hukuki olmayan yollarla bir başkasının üzerinde tahakküm kuracağını düşünmesin" şeklinde açıklamasını tamamladı.