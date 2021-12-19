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AK Partili Tolu: "Hem içeriden hem dışarıdan büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız"

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, bu toprakların binlerce yıldır en güzel günleri de, en bedbaht günleri de yaşadığını belirterek, "Maalesef son dönemlerde geldiğimiz tarih itibarıyla bu topraklara hizmet etmiş, bu toprakların onurunu, gururunu, şerefini tüm dünyada hakkıyla temsil etmiş bir lidere karşı hem içeriden hem de dışarıdan büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Gayrinizami harp teknikleriyle ahlakı olmayan, vicdanı olmayan ve hukuku olmayan bir saldırıyla karşı karşıyayız" dedi.

Politika 19.12.2021, 12:08
AK Partili Tolu: "Hem içeriden hem dışarıdan büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız"

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, bu toprakların binlerce yıldır en güzel günleri de, en bedbaht günleri de yaşadığını belirterek, "Maalesef son dönemlerde geldiğimiz tarih itibarıyla bu topraklara hizmet etmiş, bu toprakların onurunu, gururunu, şerefini tüm dünyada hakkıyla temsil etmiş bir lidere karşı hem içeriden hem de dışarıdan büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Gayrinizami harp teknikleriyle ahlakı olmayan, vicdanı olmayan ve hukuku olmayan bir saldırıyla karşı karşıyayız" dedi.

AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitim programının Mersin ayağı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda devam ediyor. Mersin merkez ve 13 ilçeden kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe yönetimlerinin katıldığı eğitimin 2. gününde teşkilat mensuplarının yeteneklerini daha da artırmak, özgüveni, heyecanı ve coşkusu yüksek bir teşkilat oluşturmak hedefleniyor. Eğitimin açılış konuşmasını yapan AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, bugün 76 ilin eğitimi tamamlamış olacaklarını söyledi. Yoğun, gündemli ve 2 gün sürecek bir eğitimin zorluluğunun önceden farkında olduklarını belirten Tolu, "Ancak biz teşkilatlarımıza güveniyorduk. Teşkilatlarımızın 20 yıl boyunca sergilemiş oldukları kahramanlıkların üzerine bir kahramanlığı daha koyacaklarına ve önümüzdeki dönemlere ilişkin var güçleriyle çalışacaklarına, bunun için de bu eğitimlere gönüllü bir şekilde fedakarlık yaparak evlerinden, çocuklarından, işlerinden fedakarlık yaparak bu eğitimlere katılacaklarına inanıyorduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizim bu inancımızı da Mersin’de boşa çıkarmadınız. Bu eğitimin amacını anlatırken bizim inanç, özgüven, aidiyet, kimlik, ruh, cesaret, coşku, heyecan ve motivasyonla önümüzdeki günlere ve çalışmalara hazır bir teşkilat murat ettiğimizi dün sizlerle paylaşmıştık" diye konuştu.

"Hem içeriden hem dışarıdan büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız"

Bu toprakların binlerce yıldır en güzel günleri de, en bedbaht günleri de yaşadığının altını çizen Tolu, "Kendi içinden olanları, kendi içinden çıkanların bu topraklara, bu toprakların yöneticilerine ihanet ettiği zamanları da yaşadı. Maalesef son dönemlerde geldiğimiz tarih itibariyle bu topraklara hizmet etmiş, bu toprakların onurunu, gururunu, şerefini tüm dünyada hakkıyla temsil etmiş bir lidere karşı hem içeriden hem de dışarıdan büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Gayrinizami harp teknikleriyle ahlakı olmayan, vicdanı olmayan ve hukuku olmayan bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bunun siyasi, medya, ekonomik boyutu var ve var, var, var, var. Onlar boş durmayacaklarını biz zaten biliyorduk ama bu kadar ahlaksızca, bu kadar vicdansızca, bu kadar hukuksuzca saldıracaklarını inanın şu siyasi tarih sürecinde gelen akış içerisinde biz de tahmin etmiyorduk. Bu eğitim toplantılarımız sürecinden sonra salonlarımızı gördükten sonra teşkilatlarımızın katılımını, motivasyonunu gördükten sonra şunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Tankınızla da gelin, topunuzla da gelin, paranızla da gelin, her neyinizle gelirseniz siz bu Recep Tayyip Erdoğan’a saldırdıkça biz daha çok sarılacağız. Siz Recep Tayyip Erdoğan’a saldırdıkça onun teşkilatının mensupları 20 yıllık başarıların, kazanımların kahramanları olan sizlerle bizler Recep Tayyip Erdoğan’a daha çok sarılacağız. Ne kadar yalan söylerlerse söylesinler, ne kadar haksızlık yaparlarsa yapsınlar her gün binbir yalanla ekranları doldururlarsa doldursunlar, hainliklerini yılanları vasıtasıyla ekranlara sürerlerse sürsünler ama şunu da bilsinler ki bütün yalanları için bir Musa, bütün yalanları içinde bir asa yeterlidir" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı 2023’de tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz"

İl Başkanı Cesim Ercik ise dün gerçekleştirdikleri eğitimlerin bugün de devam ettiğini söyledi. Öncelikle kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayan Ercik, "Biz gerçekten de 20 yılda çok şeyi gerçekleştirdik. İşte biz belki de bu eğitimlerin bize katacağı en büyük değer, yapılan bu hizmetleri bizleri hem Mersin hem Türkiye olarak kendi teşkilatlarımıza çok iyi anlatabilmeliyiz, kendi hemşerilerimize çok iyi anlatabilmeliyiz. Çünkü gerçekten de 20 yılda bizler çok şeyi başardık. Mersin’de merkezi hükümetin yapması gereken ne var diye bir soru sorduğumda sizler düşündüğünüzde ortaya koyacağınız belki de iki şey var. Biri Çukurova Bölgesel Havalimanı, bir diğeri de Çeşmeli-Taşucu otoban yolu. Bunların yapımı içinde çalışmalar sürüyor. Şu an bundan sonraki süreç de Mersin’de yapması gereken yerel iktidarların çalışması vardır. Biz inşallah 2023’e doğru giderken bizler bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Mersin olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız ve Cumhurbaşkanımızı 2023’de tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz. İşte bu eğitimlerin bizlere katacağı her değer, katacağı her katkıyı biz de bizden sonraki kardeşlerimizle, Mersinli hemşehrilerimizle bizler bu aldığımız değerleri paylaşacağız ve hep birlikte de üzerimize düşen görevi yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından eğitimler basına kapalı olarak devam etti. Eğitim programına AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve AK Partili belediye başkanları katıldı.

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