AK Parti’li Şen: "Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yok"

AK Parti Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “Erken seçim için Türkiye’de hiçbir şeye ihtiyaç yok. Türkiye’nin son 20 yıldaki özelliklerinden bir tanesi de seçimlerin zamanında yapmaktır. Bu anlamda şunu da rahatlıkla söylemek lazım ki, seçimlerin de zamanında olması gerekiyor” dedi.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Merkez Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kırşehir’de düzenlenen ‘Teşkilat Akademisi’ eğitim programına katıldı. Ahi Üniversitesi’nde düzenlenen programda konuşan vatandaşın ekonomik olarak sıkıntısının farkında olduklarını ve gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyerek, "Erken seçim için Türkiye’de hiçbir şeye ihtiyaç yok. Türkiye’nin son 20 yıldaki özelliklerinden bir tanesi de seçimlerin zamanında yapmaktır. Bu anlamda şunu da rahatlıkla söylemek lazım ki, seçimlerin de zamanında olması gerekiyor. Takvim neyi gösteriyorsa orada seçim yapmak lazım. Muhalefetin yaptığı başka bir şey olmadığı için söylem ve laf üretiyor. Seçim, seçim, seçim... Sanki daha önce girdikleri herhangi bir seçimi kazanmışlar gibi öyle bir şey yok. Yine kaybedecekler. Boş söylem üretmek yerine politika üretseler de memlekete fayda olsa diye düşünüyorum" diye konuştu.

Şen, "Enflasyonu AK Parti bir yerlerden aldı, yüzde 6,7,8’lere kadar geriletti. Çeşitli küresel sebepler bunun içerisinde pandemi de var. Şöyle ki; Merkez Bankası’nın basmış olduğu Eurolar, ABD Merkez Bankası’nın basmış olduğu Dolarlar dünyayı kasıp kavurdu. Bunların etkisi var. Bizim hükümet olarak yaptığı bir yanlış yok mudur, olabilir. Bizde insanız hata yapmış olabiliriz fakat bunları bütün halinde görmeden ekonomide bozukluk ve sıkıntı var demek doğru değildir ama bizimde ekonomide varken onu görmememiz doğru değildir. Dolayısıyla iki taraftan bakmak hakikat neyse onu söylemek lazım. Nasıl daha önce düşürdüysek yine aynı şekilde enflasyonu düşüreceğiz. Vatandaşın sıkıntısının farkındayız. Enflasyonu daha öncede düşürüp tek haneli rakamlara çektik bunu yine hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.