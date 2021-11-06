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AK Parti’li Şen: "2023 seçimleri burnumuzun dibinde, yeni Cumhurbaşkanımızın adı aynı ad olarak devam etmelidir"

AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “2023 seçimleri burnumuzun dibinde, yeni Cumhurbaşkanımızın adı aynı ad olarak devam etmelidir ”dedi.

Politika 06.11.2021, 13:48
AK Parti’li Şen: "2023 seçimleri burnumuzun dibinde, yeni Cumhurbaşkanımızın adı aynı ad olarak devam etmelidir"

AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “2023 seçimleri burnumuzun dibinde, yeni Cumhurbaşkanımızın adı aynı ad olarak devam etmelidir ”dedi.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kayseri’de AK Parti Genel Merkez Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı tarafından ‘Teşkilat Akademisi’ eğitim programına katıldı. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Şen’in yanı sıra eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Eğitimde bir konuşma yapan Mustafa Şen, SİHA ve İHA’ların, savaşların seyrini değiştirdiğini söyleyerek, "Bir iş adamı ile karşılaştım. Bana ‘ben işimi gücümü bıraktım ve cumhurbaşkanımıza bir oy daha olsun diye kapı kapı dolaştım. O dolaştıklarımdan bir tanesi bana oğlumla haber gönderdi. AK Parti’ye oy verdiğine çok pişman olduğunu ve bizim utanacağımızı söylemiş’ dedi. ’Sebebi nedir?’ diye sordum. ’Sebebi enflasyon mu?’ diye sordum. Bana ‘evet’ dedi. Biz o enflasyonun farkındayız. Daha önce nasıl düşürdüysek yine düşüreceğiz fakat ben niye utanacağım. Türkiye’yi 4 kat büyüttüğüm için mi? Sizin fabrikalarınız 10 katına çıktığı için mi? Geliriniz, cironuz, altına imza attığınız o çekler, senetle 20 kat büyüdüğü için mi utanacakmışım? Savaşların ufkunu değiştirmiş SİHA ve İHA’lardan mı utanacağım? Ermenistan işgalinden kurtardığım Karabağ’dan mı utanacağım? Bir hastaneye küçük bir operasyon için gittim. 5 yıldızlı, 7 yıldızlı oteller gibi hastane yaptık bundan mı utanacağım? Bir tek Covid-19 hastası imkansızlık sebebi ile gönderilmedi, bir tek Covid-19 hastası evine gönderilmedi. Allah’tan kork bundan mı utanacağım?" ifadelerini kullandı.

"2023 seçimleri burnumuzun dibinde, yeni Cumhurbaşkanımızın adı aynı ad olarak devam etmelidir”

2023 seçimlerine az kaldığını ve bu seçimlerde de Cumhurbaşkanı’nın yeniden Recep Tayyip Erdoğan seçilmesi gerektiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Büyük bir coşkuyla, heyecanla savunma hatlarına çekilerek değil, sürekli taarruz da bulunmamız gerekiyor. Sürekli sefer ve sürekli zafer olması lazım. 2023 seçimleri burnumuzun dibinde. Yeni Cumhurbaşkanımızın adı aynı ad olarak devam etmelidir. Başka türlü olmaz. Bazıları diyebilir ‘bu demokrasi’ diye. Halkı seçerse tamam, başımız üzerinde fakat ben biliyorum ki bu memlekette birileri uçak fabrikalarını iflas ettirdi. Uçakları gömdü, silah fabrikalarını içerisindeki mühendisleri ve çalışanları ile havaya uçurdu. Diyorlar ki, ’biz iktidara gelirsek, sizin dış politikanızı olduğu gibi 180 derece geri çevireceğiz’ Dış politikayı 180 derece geri çevirip ne yapacaksınız? Mavi vatandan vaz mı geçeceksiniz? Doğu Akdeniz’den vaz mı geçeceksiniz? Karadeniz’deki doğalgazdan vaz mı geçeceksiniz? Kırım’ı bırakacak mısınız? Doğu Türkistan’ı bırakacak mısınız? Orta Asya’yı bırakacak mısınız? Suriye’deki terör koridorunu yok etmişiz, oradan geri mi çekileceksiniz? Karabağ’ı Ermenistan’a geri mi vereceksiniz? Siz kimsiniz? Böyle insanlara memleket teslim edilir mi? Halkımız zaten onları seçmiyor. Oy vermiyor ama biz vazgeçersek verir. Biz vazgeçmemeliyiz. Vazgeçmeyeceğimizi, sürekli taarruz halinde olduğumuzu, savunma hattından asla çekilmeyeceğimizi, tam zamanında burada olarak göstereceğiz” dedi.

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