banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

AK Parti’li Sarıeroğlu, Türkkan’ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ailesini Kozan’daki evinde ziyaret etti.

Politika 11.11.2021, 23:43
AK Parti’li Sarıeroğlu, Türkkan’ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ailesini Kozan’daki evinde ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kozan’da Gümren ailesini ziyaret etti. Gümren ailesinin ve tüm şehit yakınlarının destekçisi olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, şehit İsa Gümren’in abisi Ahmet Gümren’e her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Annemizin gözyaşları, hepimizi inanılmaz etkiledi. Maalesef yıllar önce yaşanmış bir evlat acısı tekrar tazelendi. Unutulmayacak bir acı, maalesef ki çok üzüntü verici. Hiçbirimizin tasvip etmediğimiz, hepimizin kınadığı bir olayın üzerine bir de mecliste çok büyük bir ayıp yapıldı. Hatalarını kabul edip gerekeni yapmadıkları gibi maalesef durum daha da çirkinleşti. En son meclis kürsüsünde İYİ Parti Genel Başkanının yine kötü bir dille yaptığı açıklamalar, hepimizi rahatsız etti. Bir kadın olarak, siyasetçi olarak da kullanılan kirli dil, olayı daha da farklı bir boyuta taşıdı” diye konuştu.

“Bütün vatandaşlarımız, milletimiz yanınızda”

Gümren ailesi başta olmak üzere tüm şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Sarıeroğlu, "Olayın içinde şiddet de var. Aslında o boyut çok konuşulmuyor. Hem de çok ciddi bir küfür söz konusu. Bizler de tekrardan yaşanan olayı kınıyoruz. Bütün vatandaşlarımız, milletimiz yanınızda. Bütün şehit ailelerimiz ilk andan itibaren desteklerini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizler her zaman sizlerin yanındayız. Tekrardan geçmiş olsun. Gereken bellidir. Hem siyasi olarak hem hukuki olarak biz de sürecin takipçisi olacağız. Grup başkan vekilliğinden istifa yetmez. Vatanımız, milletimiz, ülkemiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi tekrar anmak istiyorum” dedi.

“Özrü kabahatinden beter”

Şehit İsa Gümren’in abisi Ahmet Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarına tepkili olduklarını kaydederek, “Allah razı olsun yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Çok şükür yalnız değiliz. Özrü kabahatinden beter. Genel başkanlarının açıklamaları kabul edilemez. Elimizden geldikçe uzak durmaya çalışıyoruz. Tahrik ediliyoruz. İşte sabırlı olalım diyoruz. Tek dileğimiz gerekenin yapılmasıdır. İYİ Parti Genel Başkanın açıklaması bizi derinden etkiledi. Özrü kabahatinden beter. Bizimde bir şerefimiz var. Hepimizin çoluk çocuğu var. Kabul edilemez açıklamaları” diye konuştu.

Şehit ailesi ziyaretinin ardından Kozan AK Parti Teşkilatı ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, muhalefet partilerinin algılar üzerinden, yalanlarla sürdürülmeye çalıştıkları bir süreçle ilerlediğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla Türkiye’ye böyle parmak sallamaya kalkanlar, hukukuna müdahil etmeye çalışanlara hadleri bildirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dik duruşuyla, kararlı duruşuyla geri adım atmışlardır. Ama sonra görüyoruz işte yaşananlar. Türkiye’nin büyük projeleri ile alakalı büyükelçilere şikayet edildiği bu durum, aslında bütün resmi ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, partililerle buluşmasının ardından Kozan göç yolunda esnaf ve vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6