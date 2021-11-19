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AK Parti’li Özkan: "Akkuyu NGS ile ilgili iddialar tamamen asılsız"

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, bazı haber sitelerinde yer alan ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in de sosyal medya hesabından paylaştığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde bir işçinin güvenlik tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Politika 19.11.2021, 09:48
AK Parti’li Özkan: "Akkuyu NGS ile ilgili iddialar tamamen asılsız"

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, bazı haber sitelerinde yer alan ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in de sosyal medya hesabından paylaştığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde bir işçinin güvenlik tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan bir işçinin iddiasına dayanılarak, ’maaşlarını alamadıkları için eylem yapan işçilerden birinin güvenlik görevlisi tarafından darp edildiği ve hayatını kaybettiği’ yönünde haberlere yer verildi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de bir haber sitesinin paylaşımını, ’Bu iddia doğru mu? Akkuyu Nükleer Santral inşaatında bir emekçi dövülerek öldürüldü mü?’ sorusuyla sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iddiaların ve haberlerin asılsız olduğunu belirterek, Antmen’in paylaşımına tepki gösterdi. Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Akkuyu Nükleer A.Ş. yetkilileri ile görüştüm. Bu iddia tamamen asılsızdır ve ’iddia edildi’ tarzı habercilik ile ülkemizin yüz akı projelerini karalamak bir milletvekiline yakışmamaktadır."

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Akkuyu Nükleer A.Ş. de açıklama yapmış, çalışanları arasında yaşanan bir tartışmaya, güvenlik personelinin müdahale ettiğini belirterek, bu konuda bir videonun sosyal ağlarda ve medya organlarında yayıldığını ama buna ilişkin haber ve değerlendirmelerin gerçek olmadığını kaydetmişti. Açıklamada, olay şöyle anlatılmıştı; "Bu olay, 11 Kasım’da Akkuyu NGS sahasının dışında, kontrol noktası yakınında meydana gelmiştir. Tartışmanın maaş ödemeleri veya çalışanların çalışma koşulları ile ilgisi yoktur. Söz konusu tartışma, vardiya sonunda taşeron firma çalışanları arasında çıkmıştır. Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin güvenlik görevlileri, olaya anında müdahale edip tartışan tarafları ayırmış ve Akkuyu NGS şantiyesinde geçiş kontrol sistemine ve kamu düzenine uyulmasını sağlamışlardır. Akkuyu Nükleer A.Ş. bu tür durumların tekrarlanmaması için müteahhit ve taşeron firmalarla iletişim halindedir. Gerek şantiye içinde, gerekse şantiye dışında iş disiplinine uyulması ve bu tür olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması gerektiği konusunda sorumlulara tebligatlar gönderilmiştir. Çatışmanın sorumlularının bilgileri, soruşturma için kolluk kuvvetlerine iletilmiştir."

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