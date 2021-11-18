AK Parti’li Özhaseki: "Söylemiş olduğum sözler tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ”Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi. Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum. Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, LGBT açıklamasının farklı mecralara çekildiğini belirtti. Özhaseki yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi. Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor. Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum. Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”