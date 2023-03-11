AK Partili Özhaseki: “CHP’liler deprem bölgesine gelsin, kimler hizmet ediyor görsün”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Cumhuriyet Halk Partililer deprem bölgelerine gelsinler de görsünler buralarda hizmet edenler kimler. Algı operasyonları ile uğraşmasınlar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi Malatya’da görev yapan AK Partili Belediye Başkanları ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Özhaseki, CHP’li belediyelerin deprem bölgelerinde hiçbir iş yapamadan çalışma yapılıyormuş gibi algı operasyonu yaptıklarını belirtti.

AK Partili belediyelerin depremin ilk anından itibaren deprem bölgelerinde yaraları sarmak için çalıştığını aktaran Özhaseki, "Büyük bir afetle karşı kaşıya diyebiliyorlar. Asrın afeti ismi verildi fakat bir grup insan çıkıp bunda ne var diyebiliyor yüzsüz bir şekilde. Böyle bir afetin olduğu bir yerde siz bunu hala küçümser sonra da siyasi rant için geziler düzenlerseniz size de ayıp olur herhalde” dedi

Depremin ilk anında itibaren başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm bakanların sahada olduğunu ifade eden Özhaseki, "Biz de AK Belediyeler olarak bir düzen bir sistem içerisinde her bir bölgedeki kardeşlerimizin yardımına koştular. Türkiye’de bin 390 belediye var. Bunun 807’si AK Partili belediyeler. Bu belediyelerin hepsi ilk günden itibaren sahada ve ellerinden geleni yapıyorlar. Yeni bir döneme geçiyoruz. Bizim 807 belediyemiz deprem bölgelerinde kardeş belediye olarak yaraları sarmaya devam edecek" ifadelerini kullandı

Özhaseki, AK Partili belediyelerin deprem bölgelerinde ayrım gözetmeksizin çalışmalarını sürdüğünü ve sürdürmeye devam edileceğini belirterek AK Partili belediyelerin deprem bölgelerine 22 bin 210 tır yardım gönderdiğini ve yardımların artacağını kaydetti. Dertlerinin hizmet olduğunu aktaran Özhaseki, "Bazen de üzülüyoruz. Deprem bölgelerine gelen siyasi liderler oluyor. Emin olun özel uçaklarla geliyor sonra yıkım başında görüntü veriyor kendi adamların tahrikçi sözlerine evet diyor sonra da o turistik seyahatleri bitiyor dönüp gidiyorlar. Devasa belediyeleri var. Binlerce iş makineleri var. Aradığımız zaman bölgede göremiyoruz tek tük bazı yerlerde gözüküyor. Bunları söyleyince CHP’nin ne kadar sözcüsü varsa kuyruğa geçip bana cevap yetiştiriyor. Buralara gelsinler de görsünler iş makinelerin üzerinde hangi belediyelerin ismi yazıyor. Sırtında hangi belediyenin armaları var arkadaşların, gıda dağıtanlar kimler aşevi kuramlar kimler gelsinler lütfen görsünler. Ne yazık ki onların her zamanki hali böyle. Onların 2019 seçimlerinde baş tacı ettiği bir belediyecilik var. Algı belediyeciliği hiçbir iş yapmadan çalışıyormuş gibi gösterme belediyeciliği ve o belediyecilik anlayışını deprem bölgelerinde göstermeye devam ediyorlar. Bizim derdimiz hizmet, insanlarımızın duasını almak. Biz yine aynı bildiğimiz yolda devam edeceğiz inşallah” diye konuştu